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Франция предложила реформу энергорынка ЕС на фоне высоких цен на электроэнергию

Ведомости

Средний годовой счет жителя Европейского союза (ЕС) за электричество ввиду подорожания газа увеличился на 400-500 евро, поэтому необходимо провести реформу европейского энергического рынка, заявил на заседании совета профильных министров еврозоны министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Во-первых, нам необходимо улучшить регулирование рынка газа и управление запасами газа. Во-вторых, нужно обеспечить долгосрочные контракты и регулируемые тарифы на электричество для граждан ЕС, которые должны быть твердо увязаны со стоимостью производства электроэнергии», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ле Мэр отметил, что «серьезным достоинством» европейского энергетического рынка является то, что он обеспечивает поставки всем странам-участницам ЕС. Однако зависимость цен на электричество от стоимости газа — это «серьезный недостаток», заявил министр. «Это полностью неэффективно, и мы более не можем с этим соглашаться», — сказал он.

Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в свою очередь, отметил, что ЕС «намерен обсуждать пути диверсификации поставок и хранения, а также решить проблему высоких цен на поставки». Ле Мэр же добавил, что обеспечить производство большего объема электричества без дополнительных выбросов углекислого газа можно за счет атомной энергетики, которую, по его мнению, следует признать «зеленой» из-за отсутствия выбросов парниковых газов.

Около 20 лет назад ЕС либерализовал свой газовый рынок. Произошел переход от долгосрочных контрактов к краткосрочным, основанным на ценах на топливо, которое торгуется на биржах и хабах. В итоге стоимость газа перестала быть тесно связана с нефтью, а в основу ценообразования легли спотовые цены. Реформа была выгодна европейскому рынку, когда обильные поставки удерживали цены на низком уровне, отметили ранее эксперты, опрошенные Reuters. Однако в сегодняшних условиях дефицита топлива ситуация изменилась. 

Газ в Европе стал дорожать на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, а также в связи с приближением отопительного сезона на фоне нехватки газа и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». 1 октября цена ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF впервые превысила превысила $1200 за 1000 кубометров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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