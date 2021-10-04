Франция предложила реформу энергорынка ЕС на фоне высоких цен на электроэнергию

Около 20 лет назад ЕС либерализовал свой газовый рынок. Произошел переход от долгосрочных контрактов к краткосрочным, основанным на ценах на топливо, которое торгуется на биржах и хабах. В итоге стоимость газа перестала быть тесно связана с нефтью, а в основу ценообразования легли спотовые цены. Реформа была выгодна европейскому рынку, когда обильные поставки удерживали цены на низком уровне, отметили ранее эксперты, опрошенные Reuters. Однако в сегодняшних условиях дефицита топлива ситуация изменилась.