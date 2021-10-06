Путин указал на ошибки европейских стран на рынке энергоресурсов

По словам президента, вся деятельность Еврокомиссии прошлого состава была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов и переход к биржевой торговле газом. «Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной – ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности. И у потребителей, в том числе, например, у производителей удобрений, пропадают вообще ценовые ориентиры. Всё это приводит к сбоям и, как я уже сказал, к дисбалансу», — отметил он.