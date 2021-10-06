Путин указал на ошибки европейских стран на рынке энергоресурсов
Мировой энергетический рынок не терпит «суеты и шараханий», политика европейских стран оказалась ошибочной, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики.
«Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер, поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам – таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что быстрое восстановление экономики разогрело спрос на энергию. Помимо этого в начале 2021 г. во многих европейских государствах в результате холодной зимы сократились запасы природного газа в подземных хранилищах. Еще одним фактором стало сокращение выработки ветряной энергии в результате жаркой и безветренной погоды летом.
«Следует учесть, что за последние десять лет в Европе резко изменился энергобаланс. Многие страны региона отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики», — подчеркнул российский лидер.
По словам президента, вся деятельность Еврокомиссии прошлого состава была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов и переход к биржевой торговле газом. «Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной – ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности. И у потребителей, в том числе, например, у производителей удобрений, пропадают вообще ценовые ориентиры. Всё это приводит к сбоям и, как я уже сказал, к дисбалансу», — отметил он.
В этом контексте Путин напомнил, что биржевая цена на газ бьет все рекорды и уже стремится к $2000 за 1000 куб. м, что более чем в 10 раз выше цены прошлого года.