Пять стран ЕС предложили расследовать рост цен на газ

В ЕС предложили реформировать оптовый рынок электроэнергии, чтобы установить связь между ценой для конечных потребителей и себестоимостью производства электричества. Также нужно диверсифицировать энергетические поставки и снизить зависимость ЕС от стран — поставщиков газа. Ключевую роль в поставках энергии должны играть энергия от солнца и ветра. ЕС должен обеспечить более предсказуемые цены на энергоносители и избегать чрезмерной волатильности.