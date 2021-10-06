Пять стран ЕС предложили расследовать рост цен на газ
Пять стран — членов ЕС – Франция, Испания, Чехия, Греция и Румыния – предложили расследовать причины рекордного роста цен на газ в Европе. Совместное заявление министров финансов этих стран опубликовал в своем аккаунте в Twitter корреспондент Bloomberg по энергетике Хавьер Блас.
«Что касается газа, то работу европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточными», — говорится в заявлении.
Страны предложили создать общий инструментарий для стран ЕС, чтобы реагировать на скачки цен на газ. Нужно разработать общие принципы по хранению газа, чтобы сгладить рост цен. Также страны ЕС должны координировать закупки газа, чтобы увеличить свою переговорную силу, говорится в сообщении.
В ЕС предложили реформировать оптовый рынок электроэнергии, чтобы установить связь между ценой для конечных потребителей и себестоимостью производства электричества. Также нужно диверсифицировать энергетические поставки и снизить зависимость ЕС от стран — поставщиков газа. Ключевую роль в поставках энергии должны играть энергия от солнца и ветра. ЕС должен обеспечить более предсказуемые цены на энергоносители и избегать чрезмерной волатильности.
Цены на «голубое топливо» бьют рекорды в Европе с первой половины сентября на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».
5 октября биржевая цена на газ в Европе вновь установила исторический рекорд, следует из данных лондонской биржи ICE Futures. В ходе торгов цена ноябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF превысила $1300 за тысячу кубометров, или 109,6 евро за 1 МВт\ч. 15 сентября цена за тысячу кубометров газа впервые в истории превысила $900, уже 28 сентября преодолела отметку в $1000, а 4 октября достигла $1200.