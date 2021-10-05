Цена газа в Европе обновила исторический рекорд
Биржевая цена на газ в Европе вновь установила исторический рекорд торгов 5 октября, согласно данным лондонской биржи ICE Futures.
В ходе торгов цена ноябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF превысила $1300 за тысячу кубометров, или 109,6 евро за 1 МВт\ч.
Цены на «голубое топливо» бьют рекорды в Европе с первой половины сентября на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».
Так, 15 сентября цена за тысячу кубов впервые в истории превысила $900, уже 28 сентября преодолела отметку в $1000, а 4 октября достигла $1200. Тогда же, в понедельник, она ненадолго опустилась почти на $70 на новостях о том, что датский регулятор одобрил начало тестирования первой нитки «Северного потока — 2».