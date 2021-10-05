Цена газа в Европе обновила исторический рекорд

Так, 15 сентября цена за тысячу кубов впервые в истории превысила $900, уже 28 сентября преодолела отметку в $1000, а 4 октября достигла $1200. Тогда же, в понедельник, она ненадолго опустилась почти на $70 на новостях о том, что датский регулятор одобрил начало тестирования первой нитки «Северного потока — 2».