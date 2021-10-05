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Цена газа в Европе обновила исторический рекорд

Ведомости

Биржевая цена на газ в Европе вновь установила исторический рекорд торгов 5 октября, согласно данным лондонской биржи ICE Futures.

В ходе торгов цена ноябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF превысила $1300 за тысячу кубометров, или 109,6 евро за 1 МВт\ч.

Цены на «голубое топливо» бьют рекорды в Европе с первой половины сентября на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».

Так, 15 сентября цена за тысячу кубов впервые в истории превысила $900, уже 28 сентября преодолела отметку в $1000, а 4 октября достигла $1200. Тогда же, в понедельник, она ненадолго опустилась почти на $70 на новостях о том, что датский регулятор одобрил начало тестирования первой нитки «Северного потока — 2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных