Forbes спрогнозировал энергетическую катастрофу в Европе из-за «зеленого перехода»

Рекордный рост цен на газ в Европе продолжается с августа, когда в середине месяца впервые в истории он достиг отметки в $600 за тыс. кубометров. С тех пор она выросла вдвое, и 2 октября был зафиксирован новый рекорд — газ подорожал выше $1200 за тыс. кубометров. Рост цен происходит на фоне падения ветрогенерации электричества, приближения начала отопительного сезона на фоне рекордно низкого объема газа в хранилищах и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». «Газпром» же в начале августа не стал бронировать допмощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.