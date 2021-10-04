Forbes спрогнозировал энергетическую катастрофу в Европе из-за «зеленого перехода»
Курс на переход на экологически чистые источники энергии может привести Европу к энергетической катастрофе уже этой зимой, пишет Forbes.
По мнению журналиста издания Дэвида Блэкмона, рекордный рост цен на газ может спровоцировать переход тепловых электростанций на нефть или уголь, а это, в свою очередь, также приведет к их удорожанию — стоимость газа в пересчете на баррель нефтяного эквивалента уже сравнялась со стоимостью нефти в Японии, Южной Корее и большей части Евросоюза. Более того, Bloomberg со ссылкой на докладную записку Bank of America пишет о возможности роста цены нефти до $100 за баррель.
В то же время в Европе на фоне «зеленого перехода» многие угольные электростанции были, как следует из статьи, «преждевременно» закрыты, что осложняет попытки компенсировать рост цен не газ. «Это всего лишь еще один пример преждевременного и откровенно иррационального выбора энергии, который правительства — включая США — делали в последние несколько лет, пытаясь ускорить этот «энергетический переход», вынуждая заменять надежные, высокоэффективные энергоносители», — говорится в статье.
В то же время, как отмечается в материале, даже если в Европе расконсервируют все угольные электростанции и обратятся к России — единственному подходящему источнику угля — то поставок из нее все равно уже не хватит, чтобы исправить ситуацию. Другой же потенциальный поставщик — США — сам находится в похожей ситуации, так как также запускает «зеленый переход» в рамках соответствующей политики администрации Джо Байдена, и сам уже претерпел этой зимой энергетический кризис в Техасе.
Рекордный рост цен на газ в Европе продолжается с августа, когда в середине месяца впервые в истории он достиг отметки в $600 за тыс. кубометров. С тех пор она выросла вдвое, и 2 октября был зафиксирован новый рекорд — газ подорожал выше $1200 за тыс. кубометров. Рост цен происходит на фоне падения ветрогенерации электричества, приближения начала отопительного сезона на фоне рекордно низкого объема газа в хранилищах и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». «Газпром» же в начале августа не стал бронировать допмощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.
В том же месяце произошла авария на газовом заводе компании в Новом Уренгое, и прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала. В конце сентября «Газпром» не стал бронировать на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь.
Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с рекордным ростом цен на газ в Европе обусловлена политикой Еврокомиссии по либерализации газового рынка ЕС с упором на биржевые механизмы торговли. В то же время группа депутатов Европарламента посчитала причастным к росту цен на газ «Газпром». В российской компании назвали подобные обвинения абсурдными и неоднократно заверяли в выполнении всех своих обязательств.