Цены на уголь в Европе за 10 дней подскочили на треть

С начала 2021 г. цена на уголь выросла более чем втрое. Большую часть сентября цена роттердамского фьючерса держалась в диапазоне $160–170 за 1 т, но 22 сентября котировки достигли $171,5 за 1 т. С того времени они поднялись на 36,4%.