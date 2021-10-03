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Цены на уголь в Европе за 10 дней подскочили на треть

Российские угольщики заработают на этом, если смогут увеличить экспорт
Василий Милькин Матвей Катков Ксения Потаева
Цены на импортный уголь на базисе порта Роттердама (на фото) резко пошли вверх / Reuters

Цена фьючерсного контракта на уголь при поставках на хаб в Роттердаме 1 октября достигла исторического максимума – $234 за 1 т, свидетельствуют данные торгов. Предыдущий максимум был зафиксирован летом 2008 г., когда уголь стоил $218,5 за 1 т.

С начала 2021 г. цена на уголь выросла более чем втрое. Большую часть сентября цена роттердамского фьючерса держалась в диапазоне $160–170 за 1 т, но 22 сентября котировки достигли $171,5 за 1 т. С того времени они поднялись на 36,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных