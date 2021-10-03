Цены на уголь в Европе за 10 дней подскочили на треть

Цены на уголь в Европе за 10 дней подскочили на третьРоссийские угольщики заработают на этом, если смогут увеличить экспорт
Цена фьючерсного контракта на уголь при поставках на хаб в Роттердаме 1 октября достигла исторического максимума – $234 за 1 т, свидетельствуют данные торгов. Предыдущий максимум был зафиксирован летом 2008 г., когда уголь стоил $218,5 за 1 т.
С начала 2021 г. цена на уголь выросла более чем втрое. Большую часть сентября цена роттердамского фьючерса держалась в диапазоне $160–170 за 1 т, но 22 сентября котировки достигли $171,5 за 1 т. С того времени они поднялись на 36,4%.
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