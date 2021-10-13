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Песков связал транзит газа через Украину с наличием конкурентноспособных предложений

Ведомости

Российская сторона готова сохранить транзит газа через через Украину в случае наличия конкурентноспособных коммерческих предложений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

12 октября президент Украины Владимир Зеленский объяснил стремление Украины сохранить транзит российского газа нежеланием терять доход: по его словам, Киев благодаря транзиту топлива получает по $2 млрд ежегодно.

«В данном случае, конечно, адресатом Киева являются приобретатели газа, покупатели в Европе – европейские компании, именно эти компании могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в голубом топливе. То есть для того, чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы кто-то это купил, и это как раз наши покупатели в Европе», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона готова исполнить любые транзитные договоренности. «Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, будут увеличивать контракты, и конечно если Украина будет давать конкурентноспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что за девять месяцев 2021 г. «Газпром» увеличил поставки газа через территорию Украины более чем на 8%. «Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — сказал Путин. Он пояснил, что еще больше увеличивать прокачку через ГТС Украины для «Газпрома» экономически невыгодно. Прокачка по новым системам дешевле примерно на $3 млрд в год.

Ранее пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины заявила, что «Газпром» с утра 1 октября остановил транзит газа в Венгрию через Украину. По ее данным, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.) в размере 24,6 млн куб. м в сутки. С 1 октября «Газпром» начал поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию; раньше поставки производились через Украину и Австрию.

Ранее по теме: На Украине заявили о прекращении транзита газа из России в Венгрию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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