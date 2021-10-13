Песков связал транзит газа через Украину с наличием конкурентноспособных предложений
Российская сторона готова сохранить транзит газа через через Украину в случае наличия конкурентноспособных коммерческих предложений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12 октября президент Украины Владимир Зеленский объяснил стремление Украины сохранить транзит российского газа нежеланием терять доход: по его словам, Киев благодаря транзиту топлива получает по $2 млрд ежегодно.
«В данном случае, конечно, адресатом Киева являются приобретатели газа, покупатели в Европе – европейские компании, именно эти компании могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в голубом топливе. То есть для того, чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы кто-то это купил, и это как раз наши покупатели в Европе», — сказал Песков.
По его словам, российская сторона готова исполнить любые транзитные договоренности. «Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, будут увеличивать контракты, и конечно если Украина будет давать конкурентноспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», — сказал Песков.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что за девять месяцев 2021 г. «Газпром» увеличил поставки газа через территорию Украины более чем на 8%. «Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — сказал Путин. Он пояснил, что еще больше увеличивать прокачку через ГТС Украины для «Газпрома» экономически невыгодно. Прокачка по новым системам дешевле примерно на $3 млрд в год.
Ранее пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины заявила, что «Газпром» с утра 1 октября остановил транзит газа в Венгрию через Украину. По ее данным, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.) в размере 24,6 млн куб. м в сутки. С 1 октября «Газпром» начал поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию; раньше поставки производились через Украину и Австрию.