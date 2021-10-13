Песков связал транзит газа через Украину с наличием конкурентноспособных предложений

Ранее пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины заявила, что «Газпром» с утра 1 октября остановил транзит газа в Венгрию через Украину. По ее данным, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.) в размере 24,6 млн куб. м в сутки. С 1 октября «Газпром» начал поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию; раньше поставки производились через Украину и Австрию.