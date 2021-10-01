На Украине заявили о прекращении транзита газа из России в Венгрию
По ее данным, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.) в размере 24,6 млн куб. м в сутки. В ГТС Украины напомнили, что сегодня вступил в силу контракт на транспортировку газа из России в Венгрию через газопровод «Турецкий поток».
Компания отмечает, что из-за того что импорт газа из Венгрии на Украину происходил путем виртуального реверса, возможность импорта из Венгрии без транзита сейчас отсутствует. «Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушила обязательств. Более того, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, поскольку является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию», — приводятся в сообщении слова главы ОГТСУ Сергея Макогона.
«Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение вступит в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.
27 сентября МИД Украины заявил о планах обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям». После этого Сийярто заявлял, что планы Киева являются попыткой вмешательства во внутренние дела страны, а МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште. Глава венгерского внешнеполитического ведомства объяснил отказ от транзита через Украину тем, что маршруты транспортировки газа определяются поставщиком.
Это происходит на фоне беспрецедентного роста цен на газ в Европе, который продолжается с начала августа. Так, вчера стоимость ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов 30 сентября впервые в истории превысила отметку $1100 за тысячу кубометров.