На Украине заявили о прекращении транзита газа из России в Венгрию

По ее данным, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.) в размере 24,6 млн куб. м в сутки. В ГТС Украины напомнили, что сегодня вступил в силу контракт на транспортировку газа из России в Венгрию через газопровод «Турецкий поток».



Компания отмечает, что из-за того что импорт газа из Венгрии на Украину происходил путем виртуального реверса, возможность импорта из Венгрии без транзита сейчас отсутствует. «Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушила обязательств. Более того, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, поскольку является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию», — приводятся в сообщении слова главы ОГТСУ Сергея Макогона.