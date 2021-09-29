Украина предупредила о проблемах из-за газового соглашения Венгрии и России

По данным ОГСУ, с начала этого года объем транзита газа в направлении Венгрии составил 6,9 млрд куб. м. Это 21,2% всех поставок через территорию Украины. Объем импорта на Украину оценивается в 2,1 млрд куб. м, что составляет 90%. Таким образом, сейчас именно этот маршрут является самым востребованным для импорта топлива на Украину, он выгоден для обеих сторон, резюмировали в ОГТСУ.