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Украина предупредила о проблемах из-за газового соглашения Венгрии и России

Ведомости

Договор российского «Газпрома» с Венгрией на поставку газа в обход Украины может создать проблемы с импортом и хранением газа в подземных хранилищах топлива (ПХГ) на Украине, заявили в компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГСУ).

По данным ОГСУ, с начала этого года объем транзита газа в направлении Венгрии составил 6,9 млрд куб. м. Это 21,2% всех поставок через территорию Украины. Объем импорта на Украину оценивается в 2,1 млрд куб. м, что составляет 90%. Таким образом, сейчас именно этот маршрут является самым востребованным для импорта топлива на Украину, он выгоден для обеих сторон, резюмировали в ОГТСУ.

«Однако без транзита через Украину в Венгрию и далее — в другие страны, это взаимовыгодное сотрудничество — под вопросом. И тогда пострадают обе стороны. Возможности осуществления импорта из Венгрии на Украину, хранения газа в украинских ПХГ венгерскими компаниями будут значительно осложнены без наличия физического потока в направлении Украина-Венгрия. То есть потери понесет не только Украина», — приводит заявление оператора агентство УНН.

27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный договор на поставку газа. Соглашение вступит в силу 1 октября и продлится до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию, 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

В тот же день Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило о планах обратиться в Европейскую комиссию для оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сделку, заявил, что «никаких табуированных маршрутов транзита не существует».

Ранее по теме: Глава МИД Венгрии объяснил выбор маршрута транзита газа по контракту с «Газпромом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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