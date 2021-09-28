Глава МИД Венгрии объяснил выбор маршрута транзита газа по контракту с «Газпромом»

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Еврокомиссии необходимо «понять, что раз у Венгрии нет месторождений газа, она вынуждена закупать его», а также то, что «маршруты транспортировки определяются теми, кто осуществляет поставки газа, а не теми, кто этот газ покупает».