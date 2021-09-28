Глава МИД Венгрии объяснил выбор маршрута транзита газа по контракту с «Газпромом»
Венгрия считает нападки Украины из-за заключения соглашения с «Газпромом» посягательством на суверенитет, маршруты транспортировки газа определяются поставщиком, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает ТАСС.
В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства.
«Для нас, центральноевропейцев, российский газ — это главный вариант, это дает нам возможность не закупать его с дальними поставками», — заявил Сийярто на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). «Венгрия подписала контракт на 15 лет и отвергает любые попытки посягать на ее суверенитет», — заявил министр.
27 сентября МИД Украины заявил о планах обратиться в Европейскую комиссию для оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».
По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Еврокомиссии необходимо «понять, что раз у Венгрии нет месторождений газа, она вынуждена закупать его», а также то, что «маршруты транспортировки определяются теми, кто осуществляет поставки газа, а не теми, кто этот газ покупает».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сделку между «Газпромом» и Венгрией, подчеркнул, что «никаких табуированных маршрутов транзита не существует», а контракт заключается на максимально выгодных экономических условиях.