Чижов допустил согласование Венгрией деталей контракта с «Газпромом» с ЕК
Венгрия наверняка согласовала с Еврокомиссией детали контракта с «Газпромом» по поставкам российского газа в обход Украины, заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».
«Я, естественно, деталей, в том числе коммерческих деталей этого контракта, не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии», — сказал Чижов.
«Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный договор на поставку газа 27 сентября. Соглашение вступит в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.
27 сентября МИД Украины заявил о планах обратиться в Европейскую комиссию для оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сделку между «Газпромом» и Венгрией, подчеркнул, что «никаких табуированных маршрутов транзита не существует».