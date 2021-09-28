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Чижов допустил согласование Венгрией деталей контракта с «Газпромом» с ЕК

Ведомости

Венгрия наверняка согласовала с Еврокомиссией детали контракта с «Газпромом» по поставкам российского газа в обход Украины, заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

«Я, естественно, деталей, в том числе коммерческих деталей этого контракта, не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии», — сказал Чижов.

«Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный договор на поставку газа 27 сентября. Соглашение вступит в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

27 сентября МИД Украины заявил о планах обратиться в Европейскую комиссию для оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сделку между «Газпромом» и Венгрией, подчеркнул, что «никаких табуированных маршрутов транзита не существует».

Ранее по теме: МИД Украины оценил исключение страны из схемы транзита газа в Венгрию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных