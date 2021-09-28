МИД Украины оценил исключение страны из схемы транзита газа в Венгрию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает исключение страны из схемы транзита российского газа в Венгрию «требованием России», передает «Униан».
«Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации — Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем», — сказал Кулеба журналистам.
По его словам, контракт между «Газпромом» и Венгрией, который предполагает транзит газа через Украину, мог быть не менее экономически выгодным для Будапешта.
«Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями — мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашения с "Газпромом", но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину», — отметил Кулеба.
«Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный договор на поставку газа 27 сентября. Соглашение вступит в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.
27 сентября МИД Украины заявил о планах обратиться в Европейскую комиссию для оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сделку между «Газпромом» и Венгрией, подчеркнул, что «никаких табуированных маршрутов транзита не существует», а контракт заключается на максимально выгодных экономических условиях.
28 сентября МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за реакции на контракт с «Газпромом». Глава ведомства Петер Сийярто заявил, что считает действия Украины «серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности». Позднее венгерского посла в Киеве вызвало и внешнеполитическое ведомство Украины.