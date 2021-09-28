МИД Украины оценил исключение страны из схемы транзита газа в Венгрию

«Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями — мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашения с "Газпромом", но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину», — отметил Кулеба.