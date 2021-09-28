Песков исключил использование газа в виде инструмента давления на другие страны
Россия не планирует использовать газ как инструмент давления на другие страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписание контракта между «Газпромом» и Венгрией на поставку топлива.
«Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный договор на поставку газа 27 сентября. Соглашение вступит в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.
«Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который собственно и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются, никакие нормы международные торговые здесь не нарушаются. И вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений», — сказал Песков журналистам.
27 сентября МИД Украины заявил о планах обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики, ранее сообщало агентство «Униан». Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».
Реакция Киева не требует каких-либо ответных действий, подчеркнул представитель Кремля.
«Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, в интересах народа нашей страны для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать тезис о том, что раз Венгрия будет получать российский газ по более длинному маршруту, чем через Украину, то это значит, что Россия и «Газпром» используют газ в качестве оружия, чтобы наказать Украину.
«Российская сторона была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента», — заявил Песков. Он отметил, что поставки газа через Турцию в Венгрию являются более предпочтительными с экономической точки зрения, чем через Украину.
«Контракт заключается на максимально выгодных экономических условиях. И это уже коммерческий вопрос «Газпрома», нашего поставщика. Никаких табуированных маршрутов транзита не существует. Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит и через Украину, в случае если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия. Поэтому нет абсолютно никакого места для критики и конечно не должно быть места для таких истеричных реакций», — резюмировал он.
При этом, по его словам, Киев сможет возобновить закупки российского газа в случае такой необходимости напрямую.
28 сентября МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за реакции на контракт с «Газпромом». Глава ведомства Сийярто заявил, что считает действия Украины «серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности». Позднее венгерского посла в Киеве вызвало и внешнеполитическое ведомство Украины, сообщало «РБК-Украина».