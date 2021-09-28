Песков исключил использование газа в виде инструмента давления на другие страны

«Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, в интересах народа нашей страны для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать тезис о том, что раз Венгрия будет получать российский газ по более длинному маршруту, чем через Украину, то это значит, что Россия и «Газпром» используют газ в качестве оружия, чтобы наказать Украину.