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Венгрия вызвала посла Украины из-за реакции на контракт с «Газпромом»

Ведомости

МИД Венгрии вызвал посла Украины в связи с действиями Киева в отношении сделки, заключенной Будапештом с российской компанией «Газпром», заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

«Вчера подписали контракт с "Газпромом", гарантирующий газоснабжение нашей страны на ближайшие пятнадцать лет. Решение украинского правительства атаковать этот контракт глубоко расстроило», — написал Сийярто. Он указал, что Венгрия считает действия Украины «серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности». В связи с чем венгерский МИД пригласил украинского посла.

После вызова украинского посла в венгерский МИД Украина вызвала для беседы посла Венгрии, сообщает издание «РБК Украина».

27 сентября МИД Украины заявил о планах обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям». После этого Сийярто заявлял, что планы Киева являются попыткой вмешательства во внутренние дела страны.

«Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение вступит в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Ранее по теме: Глава МИД Венгрии раскритиковал Украину из-за ее реакции на контракт с «Газпромом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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