Венгрия вызвала посла Украины из-за реакции на контракт с «Газпромом»
«Вчера подписали контракт с "Газпромом", гарантирующий газоснабжение нашей страны на ближайшие пятнадцать лет. Решение украинского правительства атаковать этот контракт глубоко расстроило», — написал Сийярто. Он указал, что Венгрия считает действия Украины «серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности». В связи с чем венгерский МИД пригласил украинского посла.
27 сентября МИД Украины заявил о планах обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям». После этого Сийярто заявлял, что планы Киева являются попыткой вмешательства во внутренние дела страны.
«Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение вступит в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.