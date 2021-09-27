Глава МИД Венгрии раскритиковал Украину из-за ее реакции на контракт с «Газпромом»
Планы Киева обратиться в Европейскую комиссию из-за нового контракта «Газпрома» и Венгрии по поставкам газа являются попыткой вмешательства во внутренние дела страны, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает «РИА Новости».
27 сентября МИД Украины заявил о планах обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия соглашения «Газпрома» с венгерской стороной европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».
«Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды», — сказал Сийярто на пресс-конференции. «Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи», — добавил он.
Сийярто также подчеркнул, что снабжение страны топливом — это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.
27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение вступит в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.