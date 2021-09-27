Глава МИД Венгрии раскритиковал Украину из-за ее реакции на контракт с «Газпромом»

«Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды», — сказал Сийярто на пресс-конференции. «Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи», — добавил он.