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Захарова ответила на претензии Киева из-за контракта «Газпрома» с Венгрией

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова навала завистью планы Киева обратиться к Еврокомиссии для оценки соответствия контракта «Газпрома» и Венгрии европейскому законодательству. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Когда в следующий раз наши западные партнёры будут отмечать «дни жертв тоталитаризма», кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», — написала представитель российского ведомства.

О планах украинской стороны обратиться в Еврокомиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики ранее сообщало агентство «Униан». МИД Украины счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».

27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение вступит в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных