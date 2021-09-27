Захарова ответила на претензии Киева из-за контракта «Газпрома» с Венгрией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова навала завистью планы Киева обратиться к Еврокомиссии для оценки соответствия контракта «Газпрома» и Венгрии европейскому законодательству. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Когда в следующий раз наши западные партнёры будут отмечать «дни жертв тоталитаризма», кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», — написала представитель российского ведомства.
О планах украинской стороны обратиться в Еврокомиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики ранее сообщало агентство «Униан». МИД Украины счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».
27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение вступит в силу 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.