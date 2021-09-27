На Украине допустили полную остановку транзита газа в Венгрию
Украина ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита российского газа в Венгрию через свою территорию, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
«Несмотря на контракт до 2024 г., мы ожидаем значительного дальнейшего сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через Украину. Поэтому техническая достройка "Северного потока — 2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 г.», — написал Макогон.
Он также прокомментировал соглашение между Венгрией и «Газпромом»: «яркий пример политики Кремля в отношении Украины — как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы».
Ранее «Газпром» и Венгрия подписали договор на поставку газа до конца 2036 г. Соглашение вступит в силу 1 октября. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.
30 августа министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщал, что цена на газ будет «намного более выгодна», чем стоимость поставок топлива в рамках предыдущего контракта, подписанного в 1995 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.