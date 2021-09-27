На Украине допустили полную остановку транзита газа в Венгрию

30 августа министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщал, что цена на газ будет «намного более выгодна», чем стоимость поставок топлива в рамках предыдущего контракта, подписанного в 1995 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.