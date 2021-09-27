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На Украине допустили полную остановку транзита газа в Венгрию

Ведомости

Украина ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита российского газа в Венгрию через свою территорию, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

«Несмотря на контракт до 2024 г., мы ожидаем значительного дальнейшего сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через Украину. Поэтому техническая достройка "Северного потока — 2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 г.», — написал Макогон.

Он также прокомментировал соглашение между Венгрией и «Газпромом»: «яркий пример политики Кремля в отношении Украины — как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы».

Ранее «Газпром» и Венгрия подписали договор на поставку газа до конца 2036 г. Соглашение вступит в силу 1 октября. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

30 августа министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщал, что цена на газ будет «намного более выгодна», чем стоимость поставок топлива в рамках предыдущего контракта, подписанного в 1995 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Ранее по теме: Венгрия и «Газпром» договорились о поставках газа до конца 2036 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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