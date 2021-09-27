Венгрия и «Газпром» договорились о поставках газа до конца 2036 года
«Газпром» и Венгрия согласовали поставку газа до конца 2036 года... Церемония подписания договора прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто», — пишет агентство.
Соглашение вступит в силу 1 октября. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.
30 августа Сийярто сообщал, что цена на газ будет «намного более выгодна», чем стоимость поставок топлива в рамках предыдущего контракта, подписанного в 1995 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.
Основным импортером российского газа в Венгрию является компания Panrusgaz. В 1996 г. она подписала два долгосрочных контракта до 2015 г. на поставку газа с «Газпром экспортом». В дальнейшем они были продлены до конца 2021 г. В рамках этих контрактов поставки газа идут со стороны Украины через пункт Берегово или через австрийский Баумгартен. C октября 2018 г. «Газпром экспорт» осуществляет поставки газа в Венгрию через дочернюю WIEE Hungary по краткосрочным контрактам. Также в 2019 г. были заключены краткосрочные контракты с компанией MET International. За 2020 г. Венгрия импортировала 8,6 млрд куб. м российского газа. Годом ранее этот показатель составил 11,26 млрд.