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Венгрия и «Газпром» договорились о поставках газа до конца 2036 года

Ведомости

«Газпром» и Венгрия подписали договор на поставку газа до конца 2036 г., сообщает «РИА Новости».

«Газпром» и Венгрия согласовали поставку газа до конца 2036 года... Церемония подписания договора прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто», — пишет агентство.

Соглашение вступит в силу 1 октября. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

30 августа Сийярто сообщал, что цена на газ будет «намного более выгодна», чем стоимость поставок топлива в рамках предыдущего контракта, подписанного в 1995 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Основным импортером российского газа в Венгрию является компания Panrusgaz. В 1996 г. она подписала два долгосрочных контракта до 2015 г. на поставку газа с «Газпром экспортом». В дальнейшем они были продлены до конца 2021 г. В рамках этих контрактов поставки газа идут со стороны Украины через пункт Берегово или через австрийский Баумгартен. C октября 2018 г. «Газпром экспорт» осуществляет поставки газа в Венгрию через дочернюю WIEE Hungary по краткосрочным контрактам. Также в 2019 г. были заключены краткосрочные контракты с компанией MET International. За 2020 г. Венгрия импортировала 8,6 млрд куб. м российского газа. Годом ранее этот показатель составил 11,26 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных