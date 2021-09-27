Венгрия и «Газпром» договорились о поставках газа до конца 2036 года

Основным импортером российского газа в Венгрию является компания Panrusgaz. В 1996 г. она подписала два долгосрочных контракта до 2015 г. на поставку газа с «Газпром экспортом». В дальнейшем они были продлены до конца 2021 г. В рамках этих контрактов поставки газа идут со стороны Украины через пункт Берегово или через австрийский Баумгартен. C октября 2018 г. «Газпром экспорт» осуществляет поставки газа в Венгрию через дочернюю WIEE Hungary по краткосрочным контрактам. Также в 2019 г. были заключены краткосрочные контракты с компанией MET International. За 2020 г. Венгрия импортировала 8,6 млрд куб. м российского газа. Годом ранее этот показатель составил 11,26 млрд.