Песков: «Газпром» выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу

«Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать? Можно, "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли "Газпром" дальше заключать контракты? "Газпром" заинтересован в этом», – рассказал он.