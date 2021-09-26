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Песков: «Газпром» выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу

Ведомости

«Газпром» полностью выполняет все взятые обязательства по поставкам газа в Европу, при этом компания готова транспортировать еще больше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать? Можно, "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли "Газпром" дальше заключать контракты? "Газпром" заинтересован в этом», – рассказал он.

Европейские потребители остаются главными партнерами и «Газпром» «при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность», добавил Песков. Требования же американской стороны об увеличении прокачки газа через территорию Украины, по его мнению, являются «пропагандой со знаком минус».

21 сентября в Международном энергетическом агентстве (МЭА) призвали Россию нарастить экспорт газа в Европу для пополнения запасов топлива в европейских подземных хранилищах. Там отметили, что Москва выполняет свои обязательства по поставкам, однако ее экспорт снизился по сравнению с уровнем 2019 г. МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке в канун отопительного сезона, что, по мнению агентства, сохранило бы репутацию страны как надежного поставщика. 

В тот же день в госдепе США заявили о возможной нехватке газа в Европе для отопления зимой, если погода будет холоднее обычной. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, а увеличение транзита топлива невозможно до его продажи, то есть для наращивания поставок должен быть соответствующий спрос со стороны европейских потребителей.

Ранее по теме: В Германии заявили о выполнении Россией всех обязательств по поставкам газа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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