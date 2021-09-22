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Бизнес

В Германии заявили о выполнении Россией всех обязательств по поставкам газа

Ведомости

Россия выполняет все свои обязательства в рамках заключенных контрактов о газовых поставках в Германию, заявила представитель Минэкономики ФРГ Сюзанне Унгард.

«По нашим данным, Россия выполняет существующие договоры. Сознательные нарушения договоров поставок нам неизвестны», — сказала Унгард (цитата по «Интерфакс»). Кроме того, представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер добавила, что Россия также выполняет и обязательства по транзиту через Украину.

«По состоянию на сегодня, "Газпром" до сих пор выполнял свои обязательства по существующему газовому транзиту через Украину», — сказала Деммер. По ее словам, немецкое правительство не должно вмешиваться в процесс формирования цен на газ несмотря на то, что раннее они достигали исторических рекордов.

Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн куб. м газа в сутки через Украину на октябрь. Также компания выкупила только треть предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу – 31,3 млн куб. м. В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.

Сейчас цены на газ в Европе остаются на самом высоком уровне за историю наблюдений, а в первой половине сентября достигали рекордных величин. Так, 15 сентября на хабе TTF стоимость газа выросла до рекордных $980 за 1000 куб. м. В число факторов, которые повлияли на подорожание топлива, также вошли низкая заполненность газовых хранилищ в ЕС на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое и падение прокачки газа по трубопроводу Ямал — Европа, а также падение ветрогенерации электроэнергии из-за безветренной погоды. 22 сентября, газ в Европе торговался на отметке $865 за тысячу кубометров.

Ранее по теме: Проблемы в Европе из-за роста цен на энергию нарастают

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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