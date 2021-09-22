В Германии заявили о выполнении Россией всех обязательств по поставкам газа
Россия выполняет все свои обязательства в рамках заключенных контрактов о газовых поставках в Германию, заявила представитель Минэкономики ФРГ Сюзанне Унгард.
«По нашим данным, Россия выполняет существующие договоры. Сознательные нарушения договоров поставок нам неизвестны», — сказала Унгард (цитата по «Интерфакс»). Кроме того, представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер добавила, что Россия также выполняет и обязательства по транзиту через Украину.
«По состоянию на сегодня, "Газпром" до сих пор выполнял свои обязательства по существующему газовому транзиту через Украину», — сказала Деммер. По ее словам, немецкое правительство не должно вмешиваться в процесс формирования цен на газ несмотря на то, что раннее они достигали исторических рекордов.
Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн куб. м газа в сутки через Украину на октябрь. Также компания выкупила только треть предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу – 31,3 млн куб. м. В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.
Сейчас цены на газ в Европе остаются на самом высоком уровне за историю наблюдений, а в первой половине сентября достигали рекордных величин. Так, 15 сентября на хабе TTF стоимость газа выросла до рекордных $980 за 1000 куб. м. В число факторов, которые повлияли на подорожание топлива, также вошли низкая заполненность газовых хранилищ в ЕС на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое и падение прокачки газа по трубопроводу Ямал — Европа, а также падение ветрогенерации электроэнергии из-за безветренной погоды. 22 сентября, газ в Европе торговался на отметке $865 за тысячу кубометров.