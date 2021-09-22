В Германии заявили о выполнении Россией всех обязательств по поставкам газа

Сейчас цены на газ в Европе остаются на самом высоком уровне за историю наблюдений, а в первой половине сентября достигали рекордных величин. Так, 15 сентября на хабе TTF стоимость газа выросла до рекордных $980 за 1000 куб. м. В число факторов, которые повлияли на подорожание топлива, также вошли низкая заполненность газовых хранилищ в ЕС на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое и падение прокачки газа по трубопроводу Ямал — Европа, а также падение ветрогенерации электроэнергии из-за безветренной погоды. 22 сентября, газ в Европе торговался на отметке $865 за тысячу кубометров.