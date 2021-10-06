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Путин: ажиотаж на европейском рынке газа России ни к чему

Ведомости

Ажиотаж на газовом рынке Европы, наблюдаемый сейчас, России ни к чему, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события», — сказал президент.

Путин также оценил предложение вице-премьера Александра Новака увеличить предложение газа на бирже для того, чтобы «сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе». По мнению главы государства, это можно и нужно сделать, но «не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге». 

«В целом биржевая торговля газом не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенный ситуации на рынке. Газ так не торгуется, его нельзя так хранить», — отметил президент.

Ранее Путин критически высказался о политике Еврокомиссии, которая делает упор на биржевые механизмы в определении цен на газ. Так, около 20 лет назад Европейский союз либерализовал свой газовый рынок. Тогда произошел переход от долгосрочных контрактов к краткосрочным, основанным на ценах на топливо, которое торгуется на биржах и хабах. В итоге стоимость газа перестала быть тесно связана с нефтью, а в основу ценообразования легли спотовые цены. Реформа была выгодна европейскому рынку, когда обильные поставки удерживали цены на низком уровне, однако в сегодняшних условиях дефицита топлива ситуация изменилась.

Цена на газ в Европе бьет рекорды с начала августа, когда в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за 1000 кубометров и с тех пор выросла более чем втрое. Это происходит на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».

Ранее по теме: Песков исключил причастность России к подорожанию газа в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных