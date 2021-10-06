Путин: ажиотаж на европейском рынке газа России ни к чему
Ажиотаж на газовом рынке Европы, наблюдаемый сейчас, России ни к чему, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события», — сказал президент.
Путин также оценил предложение вице-премьера Александра Новака увеличить предложение газа на бирже для того, чтобы «сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе». По мнению главы государства, это можно и нужно сделать, но «не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге».
«В целом биржевая торговля газом не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенный ситуации на рынке. Газ так не торгуется, его нельзя так хранить», — отметил президент.
Ранее Путин критически высказался о политике Еврокомиссии, которая делает упор на биржевые механизмы в определении цен на газ. Так, около 20 лет назад Европейский союз либерализовал свой газовый рынок. Тогда произошел переход от долгосрочных контрактов к краткосрочным, основанным на ценах на топливо, которое торгуется на биржах и хабах. В итоге стоимость газа перестала быть тесно связана с нефтью, а в основу ценообразования легли спотовые цены. Реформа была выгодна европейскому рынку, когда обильные поставки удерживали цены на низком уровне, однако в сегодняшних условиях дефицита топлива ситуация изменилась.
Цена на газ в Европе бьет рекорды с начала августа, когда в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за 1000 кубометров и с тех пор выросла более чем втрое. Это происходит на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».