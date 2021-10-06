Песков исключил причастность России к подорожанию газа в Европе
Россия не имеет отношения к резкому удорожанию газа в Европейском союзе (ЕС), только непрофессионалы могут упоминать ее в этом контексте, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Первое и самое главное — мы не просто считаем, а мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет самым тщательным образом и последовательно выполнять все взятые на себя по существующим контрактам обязательства», — сказал он.
Песков назвал несколько причин энергетического кризиса в Европе. Среди них — восстановление экономики после пандемии, вследствие которого потребление энергоресурсов растет, недостаточная заполненность газовых хранилищ и снижение ветрогенерации. В итоге на спотовый рынок поступает меньше газа, но это не связано с Россией, резюмировал пресс-секретарь Кремля.
«Только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте. Россия неоднократно заявляла, что она готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах и т.д.» — подчеркнул он.
Песков отметил, что российский «Газпром» находится в постоянных контактах с европейскими контрагентами. Объем поставок топлива компанией в ЕС сейчас близком к рекордным значениям, добавил он, пояснив, что «все допустимые превышения обеспечиваются «Газпромом» в рамках действующих контрактов».
Сегодня цена ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов впервые в истории превысила $1900 за 1000 кубометров, следует из данных межконтинентальной биржи ICE. Топливо дорожает с конца августа, в середине сентября темпы роста цен на него ускорились. Так, еще 1 сентября фьючерс на газ стоил чуть более $600 за 1000 кубометров.