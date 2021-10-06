Песков исключил причастность России к подорожанию газа в Европе

«Первое и самое главное — мы не просто считаем, а мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет самым тщательным образом и последовательно выполнять все взятые на себя по существующим контрактам обязательства», — сказал он.