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В Еврокомиссии предсказали высокие цены на газ в ЕС до весны 2022 года

Ведомости

Цены на газ в Европе останутся на высоком уровне, вероятно, до весны 2022 г., после чего должны начать снижаться, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В то же время Еврокомиссия уже до конца года внесет предложения по реформе газового рынка, чтобы не допускать таких ценовых всплесков в будущем.

«Рыночные ожидания показывают, что цены на газ останутся высокими в течение зимы и должны постепенно снижаться с весны следующего года на основе нынешнего прогноза спроса», — сказала Симсон на пленарной сессии заседания Европарламента.

По ее словам, на фоне подобной ситуации нужно в будущем повысить готовность и устойчивость Европы к скачкам цен, которые ослабляют экономику сообщества, влияют на благосостояние граждан стран-членов, ослабляя конкуренцию и усиливая инфляцию. По словам Симсон, нужно создать «ликвидные рынки газа», параллельно наращивая развитие возобновляемой энергетики. До конца года я представлю реформу газового рынка, в контексте которой будут пересмотрены вопросы, связанные с хранилищами и безопасностью снабжения», — добавила Симсон.

Ранее сегодня пять стран — членов ЕС – Франция, Испания, Чехия, Греция и Румыния – предложили расследовать причины рекордного роста цен на газ в Европе. Они предложили создать общий инструментарий для реакции сообщества на скачки цен на газ, общие принципы по хранению газа, координировать закупки топлива, а также реформировать оптовый рынок электроэнергии. Последнее, в частности, подразумевает установление связи между ценой для конечных потребителей и себестоимостью производства электричества.

По состоянию на сегодня, 6 октября, цена ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов 6 октября впервые в истории преодолела отметку в $1600 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Так, в 9:42 мск цена ноябрьского фьючерса достигла 131,3 евро за МВт\ч, или $1604,28 за тысячу кубометров. Суточный рост составил 13,17%. 

Ранее по теме: Цены на газ в Европе превысили $1600 за тысячу кубометров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных