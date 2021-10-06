В Еврокомиссии предсказали высокие цены на газ в ЕС до весны 2022 года

По ее словам, на фоне подобной ситуации нужно в будущем повысить готовность и устойчивость Европы к скачкам цен, которые ослабляют экономику сообщества, влияют на благосостояние граждан стран-членов, ослабляя конкуренцию и усиливая инфляцию. По словам Симсон, нужно создать «ликвидные рынки газа», параллельно наращивая развитие возобновляемой энергетики. До конца года я представлю реформу газового рынка, в контексте которой будут пересмотрены вопросы, связанные с хранилищами и безопасностью снабжения», — добавила Симсон.