Цены на газ в Европе превысили $1600 за тысячу кубометров

Цена на газ бьёт рекорды в Европе с начала августа, когда в середине месяца впервые в истории она достигла отметки в $600 за тысячу кубометров и с тех пор выросла более чем в 2,5 раза. Это происходит на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».