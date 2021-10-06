Цены на газ в Европе превысили $1600 за тысячу кубометров
Цена ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов 6 октября впервые в истории преодолела отметку в $1600 за тысячу кубометров, а затем и $1900, следует из данных лондонской биржи ICE.
По состоянию на 9:42 мск цена ноябрьского фьючерса достигла 131,3 евро за МВт\ч, или $1604,28 за тысячу кубометров. Позднее сегодня, в 11:28 мск, цена выросла до 161,5 евро за МВт\ч, или $1969,2 за тысячу кубометров. Сейчас, к 12:09 мск, цена стабилизировалась на 150,3 евро за МВт\ч. Суточный рост после коррекции составил 29,5%.
Для сравнения, чуть меньше недели назад,1 октября, цены на газ в Европе впервые преодолели отметку в $1200 за тысячу кубометров, а 28 сентября — $1000 за тысячу кубометров.
Ранее сегодня пять стран — членов ЕС – Франция, Испания, Чехия, Греция и Румыния – предложили расследовать причины рекордного роста цен на газ в Европе. Кроме того, эти страны Евросоюза предложили создать общий инструментарий для реакции сообщества на скачки цен на газ, общие принципы по хранению газа, координировать закупки топлива, а также реформировать оптовый рынок электроэнергии. Последнее, в частности, подразумевает установление связи между ценой для конечных потребителей и себестоимостью производства электричества.
Наконец, пять членов ЕС призвали диверсифицировать энергетические поставки и снизить зависимость сообщества от стран — поставщиков газа за счет возобновляемой энергии.
Цена на газ бьёт рекорды в Европе с начала августа, когда в середине месяца впервые в истории она достигла отметки в $600 за тысячу кубометров и с тех пор выросла более чем в 2,5 раза. Это происходит на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».