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Цены на газ в Европе превысили $1600 за тысячу кубометров

Ведомости

Цена ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов 6 октября впервые в истории преодолела отметку в $1600 за тысячу кубометров, а затем и $1900, следует из данных лондонской биржи ICE.

По состоянию на 9:42 мск цена ноябрьского фьючерса достигла 131,3 евро за МВт\ч, или $1604,28 за тысячу кубометров. Позднее сегодня, в 11:28 мск, цена выросла до 161,5 евро за МВт\ч, или $1969,2 за тысячу кубометров. Сейчас, к 12:09 мск, цена стабилизировалась на 150,3 евро за МВт\ч. Суточный рост после коррекции составил 29,5%.

Для сравнения, чуть меньше недели назад,1 октября, цены на газ в Европе впервые преодолели отметку в $1200 за тысячу кубометров, а 28 сентября —  $1000 за тысячу кубометров.

Ранее сегодня пять стран — членов ЕС – Франция, Испания, Чехия, Греция и Румыния – предложили расследовать причины рекордного роста цен на газ в Европе. Кроме того, эти страны Евросоюза предложили создать общий инструментарий для реакции сообщества на скачки цен на газ, общие принципы по хранению газа, координировать закупки топлива, а также реформировать оптовый рынок электроэнергии. Последнее, в частности, подразумевает установление связи между ценой для конечных потребителей и себестоимостью производства электричества.

Наконец, пять членов ЕС призвали диверсифицировать энергетические поставки и снизить зависимость сообщества от стран — поставщиков газа за счет возобновляемой энергии.

Цена на газ бьёт рекорды в Европе с начала августа, когда в середине месяца впервые в истории она достигла отметки в $600 за тысячу кубометров и с тех пор выросла более чем в 2,5 раза. Это происходит на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».

Ранее по теме: Путин назвал причины «истерики и неразберихи» на европейском энергорынке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных