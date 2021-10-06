Европейцы не знают средства против энергокризиса

Европейцы не знают средства против энергокризисаЦена на газ в ЕС впервые в истории приблизилась к $2000 за 1000 куб. м
Энергокризис в Европе приобретает угрожающие масштабы: 6 октября цены на газ и уголь на европейских хабах обновили исторические максимумы. «Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь должны носить долгосрочный характер.
Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам. Таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов», – заявил президент Владимир Путин в тот же день на совещании по развитию энергетики (цитата по «РИА Новости»). Среди таких факторов он назвал быстрое посткризисное развитие экономики, которое разогрело спрос на энергию, а также холодную зиму, которая во многих европейских государствах привела к снижению запасов природного газа в подземных хранилищах, сокращение выработки ветряной энергии.
Газ по $1900, уголь по $280
В ходе торгов 6 октября цена ноябрьского фьючерса на газ на голландском хабе TTF впервые в истории превысила $1900 за 1000 куб. м, увеличившись в течение нескольких часов с $1500 до $1922 (позднее скорректировалась до $1200 за 1000 куб. м). С начала сентября цена на газ выросла более чем втрое, а с начала 2021 г. – в 9 раз. Резкий рост цен наблюдается из-за нехватки запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) в ЕС. На конец сентября запасы газа в европейских ПХГ отставали по заполненности от уровня прошлого года на 20,5 млрд куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. На 4 октября хранилища были заполнены на 75,9%.
На этом фоне растет стоимость альтернативы газу – угля. 6 октября цена фьючерсного контракта на уголь на базисе Роттердама достигла нового исторического максимума – $280 за 1 т (но к концу дня скорректировалась вниз до $254 за 1 т). С начала сентября цена на уголь выросла почти вдвое, а с начала 2021 г. – в 4 раза. Оптовые цены на электроэнергию на фоне дорожающего топлива также резко поднялись. «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии в России) 6 октября сообщило со ссылкой на энергобиржу Nordpool, что средняя цена в Германии на 7 октября составила 302,5 евро за 1 МВт ч, во Франции – 298,3 евро, в Великобритании – 320,1 евро (год назад цены Nordpool по всей Европе были значительно ниже: в Германии – 36,62 евро за 1 МВт ч, в Великобритании – 43,99 евро).
Высокие цены на газ и вырабатываемую с помощью него электроэнергию отражаются на европейской промышленности. Как писали «Ведомости», производители азотных удобрений в ЕС вынуждены сокращать производство или повышать цены на продукцию. В итоге в скором времени с нехваткой удобрений и значительным ростом цен на них могут столкнуться европейские сельхозпроизводители.
Как остудить рынок
Цены на газ в Европе останутся на высоком уровне, вероятно, до весны 2022 г., после чего должны начать снижаться, заявила 6 октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Кризис оказался неожиданным для ЕК, отметила она. До конца года Брюссель внесет предложения по реформе газового рынка, чтобы не допускать таких ценовых всплесков в будущем, заявила Симсон.
Днем ранее министры экономики Испании и Франции и министры финансов Чехии, Греции и Румынии выпустили заявление, где призвали выработать общеевропейский ответ на скачок цен на газ и вызванный им резкий рост расходов на электроэнергию. «Необходимо расследовать функционирование европейского газового рынка, чтобы понять, почему газа по текущим контрактам оказалось недостаточно», – говорится в заявлении относительно рынка газа. Министры предложили разработать общие руководящие принципы по хранению газа, чтобы смягчить и сгладить рост цен. Кроме того, страны ЕС должны координировать закупки газа, чтобы укрепить переговорную позицию, говорится в заявлении.
По мнению заместителя генерального директора ФНЭБа по газовым проблемам Алексея Гривача, совместное заявление министров следует воспринимать как «словесную интервенцию стран, которые пытаются воздействовать на ситуацию» с газом на европейских рынках. До реальных шагов от властей ЕС еще далеко, так что призыв – это пока лишь политический жест и сигнал, что европейская энергополитика движется к монополизации и усилению государственного контроля, поясняет Гривач. Высказанное министрами намерение сократить поставки из стран – экспортеров газа (при этом подразумевается в основном Россия) тоже звучат не первый раз, но пока эффект ровно обратный: доля российского газа в европейском балансе растет, а, например, МЭА призывает Россию нарастить поставки сверх контрактных обязательств.
Директивно исправить ситуацию с ценами на газ у властей ЕС вряд ли получится, говорит директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко, но точечные шаги возможны. Например, можно стимулировать увеличение загрузки электростанций, работающих на угле и других видах топлива, отмечает он. Но зеленый курс для ЕС – вопрос политический, напоминает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов, во многом поэтому на фоне реализации долгосрочной стратегии ЕС и столкнулся с текущими трудностями.
Кто виноват
В Европе часто виновниками энергокризиса считают Россию и «Газпром». «Цены на энергию формируются по большей части искусственно за счет закручивания вентиля, можно сказать, Россией, «Газпромом», – говорил 6 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила: «Вопрос в том, существуют ли сделанные заказы, по которым Россия не осуществляет поставок. Согласно моей информации <...> это не так» (цитата по ТАСС). Путин на совещании заявил, что можно продумать «возможное увеличение предложения на рынке, только сделать это нужно аккуратно». «Посчитайте с «Газпромом», поговорите. Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему», – сказал он.
Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин отмечает, что «Газпром» сейчас ведет интенсивную закачку газа в российские ПХГ, ежесуточный объем которой в сентябре составлял порядка 325 млн куб. м. «Газпром» сообщал, что наполнение ПХГ должно завершиться к началу ноября, но Блохин полагает, что план может быть выполнен уже через две недели. Если половина от текущего суточного объема закачки будет направлена на европейский рынок, то до конца года «Газпром» мог бы дополнительно поставить около 12 млрд куб. м газа, рассуждает эксперт.
Значительные флуктуации спотовых цен на газ обусловлены волатильностью на энергорынках Европы, отмечает Блохин. Неконтролируемый рост котировок ведет к сокращению спроса на краткосрочные поставки, в результате можно ожидать волнообразных скачков цен, говорит эксперт. По мнению Маринченко, рынок газа явно перегрет и нащупать равновесную цену в такой ситуации крайне сложно – даже незначительные факторы могут приводить к резкому движению цен. По мнению аналитика по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергея Капитонова, при текущих ценовых аномалиях значительную роль приобретают не физические ограничения поставок и не спрос, а рыночные опасения трейдеров. Ослабить напряжение может только сильный сигнал со стороны одного из крупных поставщиков о том, что поставки могут вырасти, указывает Капитонов.
Реализация пилотного проекта по экспорту газа «Роснефти» в Европу может стать вкладом России в стабилизацию рынка ЕС, говорил на совещании с президентом главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. «Такое поручение правительству вы уже давали, его реализация сейчас имеет серьезную актуальность как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов бюджета», – заявил глава «Роснефти» (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Сечин попросил Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд куб. м газа в год в Европу через агентское соглашение с «Газпромом», при этом выплачивая на эти объемы повышенный уровень НДПИ – «согласно фактической рыночной конъюнктуре» (около 5000 руб. за 1000 куб. м против 1290 руб. у «Газпрома»). В середине сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Минэнерго в ближайшее время подготовит доклад по просьбе «Роснефти» разрешить ей экспорт газа через газопровод «Северный поток – 2». По данным «Коммерсанта», правительство готово в качестве эксперимента разрешить «Роснефти» экспортировать газ через агентское соглашение с «Газпромом».