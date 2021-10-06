Европейцы не знают средства против энергокризиса

На этом фоне растет стоимость альтернативы газу – угля. 6 октября цена фьючерсного контракта на уголь на базисе Роттердама достигла нового исторического максимума – $280 за 1 т (но к концу дня скорректировалась вниз до $254 за 1 т). С начала сентября цена на уголь выросла почти вдвое, а с начала 2021 г. – в 4 раза. Оптовые цены на электроэнергию на фоне дорожающего топлива также резко поднялись. «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии в России) 6 октября сообщило со ссылкой на энергобиржу Nordpool, что средняя цена в Германии на 7 октября составила 302,5 евро за 1 МВт ч, во Франции – 298,3 евро, в Великобритании – 320,1 евро (год назад цены Nordpool по всей Европе были значительно ниже: в Германии – 36,62 евро за 1 МВт ч, в Великобритании – 43,99 евро).