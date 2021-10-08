Путин слегка охладил европейский энергорынок словесными интервенциями

Путин слегка охладил европейский энергорынок словесными интервенциямиНо цены на газ и уголь останутся нестабильными как минимум до весны, считают аналитики
Цены газа и угля в Европе пошли вниз после рекордов, установленных 6 октября, когда эти энергоресурсы торговались на уровнях $1970 за 1000 куб. м и $280 за 1 т соответственно. Ноябрьский фьючерс на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах в течение дня в четверг, 7 октября, опускался до $975 за 1000 куб. м против $1250 на открытие торгов, свидетельствуют данные биржи ICE.
Вслед за газом снижались цены и на альтернативный вид топлива – уголь. Цена фьючерсного контракта на уголь на базисе Роттердама упала до $235 за 1 т. При этом стоимость газа по состоянию на 6 октября выросла в 9 раз к началу 2021 г., угля – в 4 раза.
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