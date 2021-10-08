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Путин слегка охладил европейский энергорынок словесными интервенциями

Но цены на газ и уголь останутся нестабильными как минимум до весны, считают аналитики
Александр Волобуев Василий Милькин Матвей Катков
Ажиотажный спрос на газ и уголь в Европе, который привел к небывалым ценовым всплескам, в последние месяцы перерос в полноценный энергетический кризис / DPA / TASS

Цены газа и угля в Европе пошли вниз после рекордов, установленных 6 октября, когда эти энергоресурсы торговались на уровнях $1970 за 1000 куб. м и $280 за 1 т соответственно. Ноябрьский фьючерс на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах в течение дня в четверг, 7 октября, опускался до $975 за 1000 куб. м против $1250 на открытие торгов, свидетельствуют данные биржи ICE.

Вслед за газом снижались цены и на альтернативный вид топлива – уголь. Цена фьючерсного контракта на уголь на базисе Роттердама упала до $235 за 1 т. При этом стоимость газа по состоянию на 6 октября выросла в 9 раз к началу 2021 г., угля – в 4 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных