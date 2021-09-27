Аналитики назвали Норвегию главным бенефициаром высоких цен на газ в Европе

По данным аналитиков, Equinor продает больше половины норвежского газа именно спотовым клиентам, причем 70% от этого объема — по ценам на день вперед. Источники агентства в «Газпроме» рассказали, что четверть его продаж, или 10% поставок в Европу, осуществлялись через спотовый рынок. Из них 56% — по ценам на сутки вперед и на месяц вперед, 31% — по ценам на следующий квартал, сезон или год.