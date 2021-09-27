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Аналитики назвали Норвегию главным бенефициаром высоких цен на газ в Европе

Ведомости

Высокие цены на газ в Европе, который дорожает быстрыми темпами на протяжении нескольких месяцев, наиболее выгодны для России и Норвегии, причем вторая из стран сильнее всего выиграет от сложившейся ситуации, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.

Около 20 лет назад Европейский союз (ЕС) либерализовал свой газовый рынок. Произошел переход от долгосрочных контрактов к краткосрочным, основанных на ценах на топливо, которое торгуется на биржах и хабах. В итоге стоимость газа перестала быть тесно связана с нефтью, а в основу ценообразования легли спотовые цены. 

Реформа была выгодна европейскому рынку, когда обильные поставки удерживали цены на низком уровне, отметили эксперты. Однако в сегодняшних условиях дефицита топлива ситуация изменилась. При этом российский «Газпром» и норвежская Equinor, которые совокупно покрывают 60% потребностей Европы в газе, стали адаптироваться к изменениям рынка.

«Быстрый рост цен на газ действительно произошел в лучшее историческое время, возможное для Equinor», — заявил экономист компании Эйрик Ваэрнесс.

По данным аналитиков, Equinor продает больше половины норвежского газа именно спотовым клиентам, причем 70% от этого объема — по ценам на день вперед. Источники агентства в «Газпроме» рассказали, что четверть его продаж, или 10% поставок в Европу, осуществлялись через спотовый рынок. Из них 56% — по ценам на сутки вперед и на месяц вперед, 31% — по ценам на следующий квартал, сезон или год.  

«Equinor — самый крупный победитель. Подавляющее большинство объемов продается по спотовым ценам или по краткосрочным форвардным контрактам», — заявил аналитик Pareto Securities Том Эрик Кристиансен.

Ранее 40 депутатов Европейского парламента (ЕП) направили в Еврокомиссию письмо с призывом провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые якобы могли привести к росту цен на газ в Европе. Обращение было составлено на фоне высоких темпов удорожания топлива. В российской компании в ответ на это заявили, что поставляют газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами. В «Газпром экспорте» подобные обвинения назвали абсурдными.

15 сентября цена октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF достигала рекордных 79 евро за МВт\ч, что было равно примерно $980 за 1000 куб. м. Сегодня к 15:20 мск он торговался по 76,65 евро за МВт\ч, или около $945 за 1000 куб. м.

Цены на газ в Европе стали расти на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин 10 сентября заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.

В начале августа «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. В том же месяце произошла авария на газовом заводе в Новом Уренгое, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала.

Ранее по теме: В «Газпром экспорте» назвали абсурдными обвинения в недопоставке газа в Европу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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