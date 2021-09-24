В «Газпром экспорте» назвали абсурдными обвинения в недопоставке газа в Европу
«Газпром» к концу июля этого года нарастил объем экспорта газа на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., так что обвинения Европы в недопоставках являются абсурдными, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев в статье для корпоративного журнала «Газпрома».
По предварительным данным, которые приводит автор материала, объем добычи газа «Газпромом» к завершению второго летнего месяца достиг 298,2 млрд куб. м. Прирост в годовом выражении составил 18,4%.
«При этом экспорт газа компании вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 млрд куб. м. Эти данные доказывают абсурдность обвинений «Газпрома» в недопоставках», — написал Комлев (цитата по ТАСС).
Он отметил что за первое полугодие 2021 г. Германия нарастила объем экспорта газа из России на 44% в годовом выражении — до 28,9 млрд куб. м. Поставки в Турцию увеличились втрое, а в Италию — на 14% — до 14,6 млрд куб. м и 11,4 млрд куб. м соответственно.
По мнению Комлева, «доминирующее» влияние на потребление газа в Европе оказала погода. Так, в январе-июне 2021 г. фактическое потребление составило 316 млрд куб. м, увеличившись почти на 39 млрд куб. м год к году. При этом «вклад погодного фактора» в этот объем автор статьи оценили в 6,3 млрд куб. м.
Ранее 40 депутатов Европейского парламента (ЕП) направили в Еврокомиссию письмо с призывом провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые якобы могли привести к росту цен на газ в Европе. Обращение было составлено на фоне высоких темпов удорожания топлива. В российской компании в ответ на это заявили, что поставляют газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами.
15 сентября цена октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF достигала рекордных 79 евро за МВтч, что было равно примерно $980 за 1000 куб. м. Сегодня к 11:00 мск он торговался примерно по 68 евро за МВтч, или $840 за 1000 куб. м.