В «Газпром экспорте» назвали абсурдными обвинения в недопоставке газа в Европу

По мнению Комлева, «доминирующее» влияние на потребление газа в Европе оказала погода. Так, в январе-июне 2021 г. фактическое потребление составило 316 млрд куб. м, увеличившись почти на 39 млрд куб. м год к году. При этом «вклад погодного фактора» в этот объем автор статьи оценили в 6,3 млрд куб. м.