На Украине опровергли заявления о росте транзита российского газа

«Газпром трижды уменьшал транзит по Украине в 2021 г. 1 января 2020 г. с 186 млн м3 в сутки до 124 млн м3, с 1 сентября снизил до 109 млн м3, а 1 октября после начала поставки газа в Венгрию через Турецкий и Болгарского потоки — до 86 млн м3, хотя платит за 109 млн м3. График показывает, что Газпром часто не использует транзитные мощности, которые уже оплачены. И не только в Украине, но и в других странах. Например, в Словакии», — написал глава компании.