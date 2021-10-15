На Украине опровергли заявления о росте транзита российского газа
Генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал манипуляциями заявления руководства России об увеличении транзита газа через Украину. Об этом он написал в Facebook.
«Газпром трижды уменьшал транзит по Украине в 2021 г. 1 января 2020 г. с 186 млн м3 в сутки до 124 млн м3, с 1 сентября снизил до 109 млн м3, а 1 октября после начала поставки газа в Венгрию через Турецкий и Болгарского потоки — до 86 млн м3, хотя платит за 109 млн м3. График показывает, что Газпром часто не использует транзитные мощности, которые уже оплачены. И не только в Украине, но и в других странах. Например, в Словакии», — написал глава компании.
По его словам, действующий контракт предусматривает ежедневную транспортировку 109 млн куб. м топлива. Физически в данный момент транспортируется 85,9 млн куб. м газа в сутки. «Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году носят манипулятивный характер. Следует отметить, что действующий контракт предусматривает не ежегодную транспортировку 40 млрд м3, а ежедневную транспортировку 109 млн м3. Сейчас физически транспортируется значительно меньше — 85,9 млн м3 в сутки», — отметил он.
Глава «Оператора ГТС Украины» также заявил, что поведение «Газпрома» требует особого внимания от европейской стороны: несмотря на значительную нехватку газа в ЕС, российская компания не использует даже уже оплаченные мощности. «Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы объемы газа, превышающие мощность «Северного Потока — 2»», — резюмировал Макогон.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что увеличчение поставок газа в этом году через газотранспортную систему Украины сверх контрактных обязательств составит порядка 10%. При этом президент объяснил опасность наращивания поставок через ГТС Украины возможностью выхода из строя оборудования. Уровень износа оборудования составляет свыше 80%, отметил он.
1 октября пресс-служба «Оператора ГТС Украины» заявила, что «Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через территорию страны. Это произошло через несколько дней после того, как венгерская MVM CEEnergy заключила с «Газпромом» два 15-летних контракта на поставку в сумме 4,5 млрд куб. м. газа ежегодно через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины. В Киеве решение Венгрии осудили, назвав его «исключительно политическим» и «экономически необоснованным». При этом Европарламент признал, что в сделке нет ничего противозаконного.