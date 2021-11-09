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Бизнес

Аналитики оценили спрос на iPhone 13 спустя месяц после старта продаж

Ведомости

За первый месяц продаж нового iPhone 13 в России на новую модель перешли лишь 1,2% пользователей смартфонов от Apple. Об этом говорится в исследовании «Платформы больших данных» (совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома»), с которым ознакомились «Ведомости». Исследование основано на анализе обезличенных данных более 9 млн абонентов по всей стране. Аналитики изучали, какие устройства используют абоненты для подключения к интернету. 

От региона к региону доля пользователей iPhone 13 отличается. Например, в Москве и Подмосковье сосредоточена практически треть всех новых iPhone, доля тех, кто обновил свой смартфон до последней модели, ожидаемо выше — 1,8% от общего количества владельцев смартфонов Apple. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области немного ниже, чем в Московском регионе, но также выше, чем в среднем по стране, — 1,4%. Среднероссийскому уровню соответствует показатель в Краснодарском крае — 1,2%. На Урале и в Сибири доля владельцев последних iPhone ниже среднего — 0,96% в Свердловской области и 1% в Новосибирской.

Самым популярным в России остается iPhone 11 — его использует 21% тех, кто в целом пользуется смартфонами Apple в стране. Следом по уровню популярности идут iPhone 7 (включая SE) — 17,8%. На третьей строчке — iPhone 6. Им пользуются 15,4% пользователей смартфонов Apple.  iPhone 8 и X используют 13,4% пользователей, замыкают пятерку лидеров различные варианты iPhone X, который выбрали 12,2%. Предпоследнюю 12-ю модель, включая iPhone SE 2, используют 11,8%.

Ранее РБК со ссылкой на данные платформы машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов oneFactor сообщило, что продажи iPhone 13 за первую неделю установили рекорд среди всех поколений этого смартфона в России. За первую неделю в сетях российских мобильных операторов было зарегистрировано 93 000 iPhone 13 разных модификаций, что составляло около 0,08% от числа всех смартфонов в России. «Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 57 000 регистраций iPhone 12 разных видов», — говорил изданию директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

2 ноября японское издание Nikkei со ссылкой на источники сообщило, что Apple резко сократила производство iPad, чтобы компенсировать дефицит комплектующих для смартфонов iPhone 13. Кроме того, компоненты, которые были предназначены для выпуска старых моделей iPhone, пошли на производство нового iPhone 13, представленного в сентябре.

Ранее по теме: Apple вдвое сократила производство iPad ради iPhone 13

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных