Аналитики оценили спрос на iPhone 13 спустя месяц после старта продаж

От региона к региону доля пользователей iPhone 13 отличается. Например, в Москве и Подмосковье сосредоточена практически треть всех новых iPhone, доля тех, кто обновил свой смартфон до последней модели, ожидаемо выше — 1,8% от общего количества владельцев смартфонов Apple. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области немного ниже, чем в Московском регионе, но также выше, чем в среднем по стране, — 1,4%. Среднероссийскому уровню соответствует показатель в Краснодарском крае — 1,2%. На Урале и в Сибири доля владельцев последних iPhone ниже среднего — 0,96% в Свердловской области и 1% в Новосибирской.