Apple вдвое сократила производство iPad ради iPhone 13
Компания Apple резко сократила производство iPad, чтобы компенсировать дефицит комплектующих для смартфонов iPhone 13, пишет японское издание Nikkei со ссылкой на источники.
Объемы выпуска планшетов от Apple упали на 50% за последние два месяца по сравнению с первоначальными планами, сообщает Nikkei. Кроме того, компоненты, которые были предназначены для выпуска старых моделей iPhone, пошли на производство нового iPhone 13, представленного в сентябре.
Отмечается, что у моделей iPad и iPhone есть ряд общих компонентов, включая основные и периферийные микросхемы, поэтому у Apple есть возможность оптимизировать распределение материалов между разными устройствами при необходимости.
По словам собеседников издания, американский технологический гигант уделяет приоритетное внимание выпуску iPhone 13 в том числе потому, что ожидает более высокого спроса на смартфон, чем на iPad, на фоне восстановления западных рынков от пандемии СOVID-19. На Европу и Америку приходится 66% выручки компании.
Это не первый раз, когда Apple отдает предпочтение своим смартфонам, а не планшетам. Прошлой осенью компания была вынуждена использовать в iPhone 12 Pro компоненты, предназначавшиеся для iPad, чтобы защитить свой самый важный продукт от сбоев в цепочках поставок во время пандемии.