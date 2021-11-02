Apple вдвое сократила производство iPad ради iPhone 13

Это не первый раз, когда Apple отдает предпочтение своим смартфонам, а не планшетам. Прошлой осенью компания была вынуждена использовать в iPhone 12 Pro компоненты, предназначавшиеся для iPad, чтобы защитить свой самый важный продукт от сбоев в цепочках поставок во время пандемии.