Газета
Бизнес

Apple вдвое сократила производство iPad ради iPhone 13

Ведомости

Компания Apple резко сократила производство iPad, чтобы компенсировать дефицит комплектующих для смартфонов iPhone 13, пишет японское издание Nikkei со ссылкой на источники.

Объемы выпуска планшетов от Apple упали на 50% за последние два месяца по сравнению с первоначальными планами, сообщает Nikkei. Кроме того, компоненты, которые были предназначены для выпуска старых моделей iPhone, пошли на производство нового iPhone 13, представленного в сентябре.

Отмечается, что у моделей iPad и iPhone есть ряд общих компонентов, включая основные и периферийные микросхемы, поэтому у Apple есть возможность оптимизировать распределение материалов между разными устройствами при необходимости.

По словам собеседников издания, американский технологический гигант уделяет приоритетное внимание выпуску iPhone 13 в том числе потому, что ожидает более высокого спроса на смартфон, чем на iPad, на фоне восстановления западных рынков от пандемии СOVID-19. На Европу и Америку приходится 66% выручки компании.

Это не первый раз, когда Apple отдает предпочтение своим смартфонам, а не планшетам. Прошлой осенью компания была вынуждена использовать в iPhone 12 Pro компоненты, предназначавшиеся для iPad, чтобы защитить свой самый важный продукт от сбоев в цепочках поставок во время пандемии.

Ранее по теме: Apple может оснастить AirPods функцией улучшения слуха и осанки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных