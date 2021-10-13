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Apple может оснастить AirPods функцией улучшения слуха и осанки

Ведомости

Apple может оснастить беспроводные наушники AirPods функциями для улучшения здоровья, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных источников и документы компании.

По данным издания, будущая гарнитура может быть оснащена датчиками, которые будут измерять температуру тела и контролировать осанку, предупреждая пользователя, если он сутулится. Также разработчики изучают возможность использования наушников в качестве слухового аппарата. Как отмечает WSJ, инженеры пока не придумали, как реализовать эти функции в AirPods, поэтому не исключено, что они никогда не появятся в продаже.

В настоящее время Apple готовит к релизу наушники последнего поколения — AirPods 3. Вопреки ожиданиям обозревателей, компания так и не показала их на своей последней презентации 14 сентября, на которой были представлены новые iPhone 13, iPhone 13 Pro, Apple Watch Series 7, iPad mini и iPad. Ранее издание DigiTimes сообщало, что AirPods третьего поколения уже запущены в массовое производство и поступят в продажу до конца текущего года.

Ожидается, что они получат самое крупное обновление с марта 2019 г. и будут поддерживать функцию беспроводной зарядки, а их дизайн будет перекликаться с более премиальными Airpods Pro. При этом новые наушники в целях экономии скорее всего не получат функцию «пространственного аудио», как у версии Pro.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных