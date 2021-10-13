Apple может оснастить AirPods функцией улучшения слуха и осанки
Apple может оснастить беспроводные наушники AirPods функциями для улучшения здоровья, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных источников и документы компании.
По данным издания, будущая гарнитура может быть оснащена датчиками, которые будут измерять температуру тела и контролировать осанку, предупреждая пользователя, если он сутулится. Также разработчики изучают возможность использования наушников в качестве слухового аппарата. Как отмечает WSJ, инженеры пока не придумали, как реализовать эти функции в AirPods, поэтому не исключено, что они никогда не появятся в продаже.
В настоящее время Apple готовит к релизу наушники последнего поколения — AirPods 3. Вопреки ожиданиям обозревателей, компания так и не показала их на своей последней презентации 14 сентября, на которой были представлены новые iPhone 13, iPhone 13 Pro, Apple Watch Series 7, iPad mini и iPad. Ранее издание DigiTimes сообщало, что AirPods третьего поколения уже запущены в массовое производство и поступят в продажу до конца текущего года.
Ожидается, что они получат самое крупное обновление с марта 2019 г. и будут поддерживать функцию беспроводной зарядки, а их дизайн будет перекликаться с более премиальными Airpods Pro. При этом новые наушники в целях экономии скорее всего не получат функцию «пространственного аудио», как у версии Pro.