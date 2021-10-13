Apple может оснастить AirPods функцией улучшения слуха и осанки

По данным издания, будущая гарнитура может быть оснащена датчиками, которые будут измерять температуру тела и контролировать осанку, предупреждая пользователя, если он сутулится. Также разработчики изучают возможность использования наушников в качестве слухового аппарата. Как отмечает WSJ, инженеры пока не придумали, как реализовать эти функции в AirPods, поэтому не исключено, что они никогда не появятся в продаже.