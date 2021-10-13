В России наметился дефицит смартфонов популярных марок

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения ударили по производству многих ведущих мировых брендов, перебив поставки комплектующих и нарушив производственный цикл. Еще одним фактором стал высокий спрос на компьютерную технику из-за массового перехода на удаленную работу. В декабре прошлого года Reuters сообщало, что еще одной причиной дефицита стали действия китайской Huawei: вендор резко увеличил закупки полупроводников перед вступлением в силу ужесточенных правил экспортного контроля в США, из-за которых многие зарубежные партнеры прекратили продавать компании микросхемы. Дефицит чипов также объясняли пожаром на полупроводниковом предприятии в Японии и забастовкой на предприятии STMicroelectronics во Франции.