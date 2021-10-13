В России наметился дефицит смартфонов популярных марок

В России наметился дефицит смартфонов популярных марокОн вызван нехваткой комплектующих и проблемами в логистике
О нехватке отдельных популярных моделей гаджетов «Ведомостям» заявили представители сразу нескольких компаний.
Сейчас есть ограничения в поставках от производителей смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi, на которые приходится примерно 90% оборота рынка смартфонов, сообщил «Ведомостям» представитель сотового оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн»): «К традиционном дефициту новинок Apple добавился дефицит старого модельного ряда. По информации от вендора, дефицит этот носит глобальный характер». Samsung кардинально сократил модельный ряд нижнего ценового диапазона, добавил представитель «Вымпелкома»: «По остальному модельному ряду Samsung наблюдается острый дефицит. Точно такая же ситуация и со смартфонами Xiaomi. Сейчас сложно прогнозировать, когда ситуация нормализуется».
В октябре в Россию будет поставлено не более 25% от потребности рынка смартфонов, оценивает представитель «Вымпелкома»: «В сентябре это значение составило примерно 50%. Таким образом, текущий дефицит смартфонов серьезно усилится».
Объемы поставок смартфонов сейчас падают практически во всех странах, в России особенно сложная ситуация сложилась осенью – в основном недостаток товара ощущается в линейке премиальных и среднебюджетных моделей от Samsung, также это касается новых iPhone топовых комплектаций, рассказывает сотрудник другого сотового оператора.
Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения ударили по производству многих ведущих мировых брендов, перебив поставки комплектующих и нарушив производственный цикл. Еще одним фактором стал высокий спрос на компьютерную технику из-за массового перехода на удаленную работу. В декабре прошлого года Reuters сообщало, что еще одной причиной дефицита стали действия китайской Huawei: вендор резко увеличил закупки полупроводников перед вступлением в силу ужесточенных правил экспортного контроля в США, из-за которых многие зарубежные партнеры прекратили продавать компании микросхемы. Дефицит чипов также объясняли пожаром на полупроводниковом предприятии в Японии и забастовкой на предприятии STMicroelectronics во Франции.
Глобальный дефицит комплектующих бьет не только по индустрии гаджетов. В январе из-за нехватки чипов Ford был вынужден остановить заводы в США и Германии. Audi заявила о сокращении 10 000 работников на предприятиях в Германии и Мексике из-за нехватки полупроводников. О дефиците электронных компонентов также сообщили Volkswagen, Fiat Chrysler, Toyota и Nissan.
По данным агентства Counterpoint Research, во II квартале этого года некоторые вендоры получили только 80% заказанного у поставщиков объема компонентов, а в III квартале ситуация еще более обострилась.
Некоторые производители заявляют, что сейчас удовлетворяется только 70% запросов на поставки комплектации, что создает многочисленные проблемы, констатируют в Counterpoint Research. Компания уже снизила прогноз по поставкам по итогам года на 40 млн шт. – до 1,41 млрд смартфонов.
«Недостаток в поставках смартфонов действительно ощущается, но это мировая тенденция, – сообщил Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной». – В особенности речь идет о смартфонах в высоком ценовом сегменте, прежде всего Apple. На данный момент их поставки не превышают 20% от потребности».
Срок ожидания iPhone, приобретенных в российском онлайн-магазине Apple, по некоторым моделям превышает один месяц. Например, iPhone 11 в черном цвете с 256 Гб памяти может быть доставлен в Басманный район Москвы с 22 по 29 ноября, а графитовый iPhone 13 Pro Max с 1 Тб памяти – с 15 по 22 ноября.
Дефицит на самые популярные модели, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с памятью 256 и 512 Гб, сохраняется, спрос на сегодня значительно превышает количество доступного товара, рассказала «Ведомостям» Людмила Семушина, представитель Inventive Retail Group (управляет сетью re:Store): «Доступность товара зависит от поставок телефонов в Россию в целом: поставки есть еженедельно, но не в тех объемах, чтобы удовлетворить сегодняшний спрос».
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Apple, к моменту публикации статьи ответа не поступило.
Сегодня наблюдается повышение спроса на смартфоны премиального и ультрапремиального сегментов, что отражается на поставках флагманской серии Galaxy S21 и устройств с гибкими экранами, пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Samsung: «Например, по сравнению с прошлым годом спрос на устройства серии Galaxy Z в РФ вырос в 2 раза. Повышенный спрос на новые смартфоны наблюдается также в Южной Корее, США, Индии и других странах. Мы планируем увеличить поставки в Россию в IV квартале, чтобы удовлетворить высокий спрос».
Представитель Xiaomi в России отказался от комментариев.
По данным МТС, в III квартале 2021 г. в России было продано 8,4 млн смартфонов на 192 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка от продаж смартфонов выросла на 24%, а количество проданных устройств при этом сократилось на 4%.
Нарастающий дефицит может отразиться на ценах уже в ближайшее время, прогнозирует топ-менеджер одного из онлайн-ритейлеров: «Производители компонентов и микрочипов сообщают о невозможности обеспечить текущий спрос: например, тайваньская компания TSMC, лидер по производству микросхем для мобильной электроники, сообщает о планах повысить цены на 10%, что может привести к росту цены конечного продукта до 6–7%». Ситуация может быть выгодной брендам, которые ранее пользовались меньшим спросом и имеют достаточный остаток, находящийся на складах дистрибуторов, – они смогут его распродать на фоне дефицита, поясняет собеседник «Ведомостей».