Россияне перешли на дорогие смартфоны

«Рост среднего чека вызван дефицитом комплектующих на мировом рынке и увеличением себестоимости смартфонов, – уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – Большинство новых моделей выходит по новым ценам, причем рост стоимости по сравнению с аналогичными моделями, вышедшими, к примеру, в прошлом году, составляет до 35%. В частности, модели Xiaomi, которые должны были бы стоить на старте продаж 22 000–23 000 руб., выходят по 30 000 руб. То же можно сказать и про ряд аппаратов Samsung». При этом в текущей кризисной ситуации покупатели предпочитают более дорогие аппараты, которые, по их мнению, более надежны и дольше сохранят актуальность с точки зрения функционала, отмечает эксперт.