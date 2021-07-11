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Россияне перешли на дорогие смартфоны

Средний чек такой покупки за год вырос более чем на 40%
Валерий Кодачигов
Хотя пользователи реже обновляют смартфоны, на новые модели сейчас активно переходят владельцы устаревших аппаратов /Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя цена проданного в России смартфона составила в первом полугодии 2021 г. 23 700 руб. – это на 44% больше, чем годом ранее, следует из материалов МТС, с которыми ознакомились «Ведомости».

В «Связном» заявляют о таком же росте. В первом полугодии 2021 г. средняя цена на смартфоны в России увеличилась на 43% до 23 700 руб., подтвердил «Ведомостям» вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин: «Это первый заметный скачок средней цены за последние три года. Значительный рост средней цены на смартфоны, но все же не такой большой, как в этом году, был зафиксирован в первой половине 2018 г. – рост к аналогичному периоду 2017 г. составил 21%».

«По итогам января – июня 2021 г. средний чек от продажи смартфонов в нашей сети увеличился на 34% год к году», – говорит представитель Tele2 Дарья Колесникова.

«Рост среднего чека вызван дефицитом комплектующих на мировом рынке и увеличением себестоимости смартфонов, – уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – Большинство новых моделей выходит по новым ценам, причем рост стоимости по сравнению с аналогичными моделями, вышедшими, к примеру, в прошлом году, составляет до 35%. В частности, модели Xiaomi, которые должны были бы стоить на старте продаж 22 000–23 000 руб., выходят по 30 000 руб. То же можно сказать и про ряд аппаратов Samsung». При этом в текущей кризисной ситуации покупатели предпочитают более дорогие аппараты, которые, по их мнению, более надежны и дольше сохранят актуальность с точки зрения функционала, отмечает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных