Россияне перешли на дорогие смартфоны

Россияне перешли на дорогие смартфоныСредний чек такой покупки за год вырос более чем на 40%
Средняя цена проданного в России смартфона составила в первом полугодии 2021 г. 23 700 руб. – это на 44% больше, чем годом ранее, следует из материалов МТС, с которыми ознакомились «Ведомости».
В «Связном» заявляют о таком же росте. В первом полугодии 2021 г. средняя цена на смартфоны в России увеличилась на 43% до 23 700 руб., подтвердил «Ведомостям» вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин: «Это первый заметный скачок средней цены за последние три года. Значительный рост средней цены на смартфоны, но все же не такой большой, как в этом году, был зафиксирован в первой половине 2018 г. – рост к аналогичному периоду 2017 г. составил 21%».
«По итогам января – июня 2021 г. средний чек от продажи смартфонов в нашей сети увеличился на 34% год к году», – говорит представитель Tele2 Дарья Колесникова.
«Рост среднего чека вызван дефицитом комплектующих на мировом рынке и увеличением себестоимости смартфонов, – уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – Большинство новых моделей выходит по новым ценам, причем рост стоимости по сравнению с аналогичными моделями, вышедшими, к примеру, в прошлом году, составляет до 35%. В частности, модели Xiaomi, которые должны были бы стоить на старте продаж 22 000–23 000 руб., выходят по 30 000 руб. То же можно сказать и про ряд аппаратов Samsung». При этом в текущей кризисной ситуации покупатели предпочитают более дорогие аппараты, которые, по их мнению, более надежны и дольше сохранят актуальность с точки зрения функционала, отмечает эксперт.