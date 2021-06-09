За год рынок смартфонов вырос на четверть

«Рост мировых продаж смартфонов в I квартале 2021 г. произошел благодаря укреплению экономических показателей в потребительском секторе, продолжающемуся тренду на организацию работы и обучения из дома, а также улучшению ситуации с пандемией во многих странах и открытию рынков, – заявил старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта. – Однако нельзя забывать, что мы сравниваем показатели год к году, а в 2020 г. был спад, отсюда и двузначные показатели роста». По мнению эксперта, в текущем году покупатели с большей готовностью приобретают более дорогие модели смартфонов.