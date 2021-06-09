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За год рынок смартфонов вырос на четверть

Глобальный дефицит чипов пока не затронул сектор мобильной связи
Илья Виноградов
Дефицит новых прорывных технологий приводит к нежеланию покупателей менять имеющийся смартфон на новую модель /Андрей Гордеев / Ведомости

Исследовательская компания Gartner опубликовала отчет о мировых продажах смартфонов в I квартале 2021 г. Количество проданных по всему миру смартфонов в этот период выросло на 26% по сравнению с I кварталом 2020 г. – почти до 378 млн шт. Аналитики Gartner отмечают, что глобальная нехватка чипов пока не затронула производство смартфонов и на рынке наблюдается баланс спроса и предложения. Однако в следующих кварталах ситуация вполне может измениться: предложение окажется ниже спроса и цены на смартфоны вырастут.

«Рост мировых продаж смартфонов в I квартале 2021 г. произошел благодаря укреплению экономических показателей в потребительском секторе, продолжающемуся тренду на организацию работы и обучения из дома, а также улучшению ситуации с пандемией во многих странах и открытию рынков, – заявил старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта. – Однако нельзя забывать, что мы сравниваем показатели год к году, а в 2020 г. был спад, отсюда и двузначные показатели роста». По мнению эксперта, в текущем году покупатели с большей готовностью приобретают более дорогие модели смартфонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных