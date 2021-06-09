За год рынок смартфонов вырос на четверть

За год рынок смартфонов вырос на четвертьГлобальный дефицит чипов пока не затронул сектор мобильной связи
Исследовательская компания Gartner опубликовала отчет о мировых продажах смартфонов в I квартале 2021 г. Количество проданных по всему миру смартфонов в этот период выросло на 26% по сравнению с I кварталом 2020 г. – почти до 378 млн шт. Аналитики Gartner отмечают, что глобальная нехватка чипов пока не затронула производство смартфонов и на рынке наблюдается баланс спроса и предложения. Однако в следующих кварталах ситуация вполне может измениться: предложение окажется ниже спроса и цены на смартфоны вырастут.
«Рост мировых продаж смартфонов в I квартале 2021 г. произошел благодаря укреплению экономических показателей в потребительском секторе, продолжающемуся тренду на организацию работы и обучения из дома, а также улучшению ситуации с пандемией во многих странах и открытию рынков, – заявил старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта. – Однако нельзя забывать, что мы сравниваем показатели год к году, а в 2020 г. был спад, отсюда и двузначные показатели роста». По мнению эксперта, в текущем году покупатели с большей готовностью приобретают более дорогие модели смартфонов.