Delivery Club и «Яндекс.Еда» сообщили о росте доходов курьеров в локдаун на 15-30%

Средний заработок курьеров Delivery Club по всей стране в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября без учета чаевых вырос на 15% по сравнению с первой неделей октября. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании. Увеличение связано как с общим ростом количества заказов, так и с введением дополнительных бонусов на этот период, отметили в Delivery Club.