Delivery Club и «Яндекс.Еда» сообщили о росте доходов курьеров в локдаун на 15-30%
Средний заработок курьеров Delivery Club по всей стране в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября без учета чаевых вырос на 15% по сравнению с первой неделей октября. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании. Увеличение связано как с общим ростом количества заказов, так и с введением дополнительных бонусов на этот период, отметили в Delivery Club.
В среднем по стране активный курьер Delivery Club с высоким рейтингом по итогам октября заработал свыше 63 000 руб., сообщил представитель.
В «Яндекс.Еде» также отметили увеличение дохода у курьеров в период локдауна. В среднем он вырос на 30% за счет увеличения количества заказов и повышенного коэффициента, который увеличивает стоимость доставки. «Во время высокого спроса, помимо базового тарифа в сервисе действуют надбавки для курьеров-партнеров. Они получают всю сумму, на которую возрастает стоимость доставки для пользователя в период высокого спроса», — отметил представитель «Яндекс.Еды».
В России из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Некоторые регионы ввели локдаун раньше. Например, в Москве он начался с 28 октября. Пять российских регионов продлили нерабочие дни после 7 ноября.