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Delivery Club и «Яндекс.Еда» сообщили о росте доходов курьеров в локдаун на 15-30%

Ведомости

Средний заработок курьеров Delivery Club по всей стране в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября без учета чаевых вырос на 15% по сравнению с первой неделей октября. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании. Увеличение связано как с общим ростом количества заказов, так и с введением дополнительных бонусов на этот период, отметили в Delivery Club. 

В среднем по стране активный курьер Delivery Club с высоким рейтингом по итогам октября заработал свыше 63 000 руб., сообщил представитель.

В «Яндекс.Еде» также отметили увеличение дохода у курьеров в период локдауна. В среднем он вырос на 30% за счет увеличения количества заказов и повышенного коэффициента, который увеличивает стоимость доставки. «Во время высокого спроса, помимо базового тарифа в сервисе действуют надбавки для курьеров-партнеров. Они получают всю сумму, на которую возрастает стоимость доставки для пользователя в период высокого спроса», — отметил представитель «Яндекс.Еды». 

В России из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Некоторые регионы ввели локдаун раньше. Например, в Москве он начался с 28 октября. Пять российских регионов продлили нерабочие дни после 7 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных