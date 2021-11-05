Эксперты раскрыли, кого чаще всего ищут работодатели во время пандемии
Среди самых востребованных профессий в пандемию в России оказались строители, курьеры и грузчики, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы Superjob.
По словам главы исследовательского центра Superjob Натальи Головановой, в период самоизоляции самыми востребованными сотрудниками стали курьеры. За год вакансий для них в Москве стало больше на 407%, за первые три недели октября по отношению к сентябрю — на 18%. Всего за год в России число вакансий для сотрудников служб доставки в России выросло в 5,2 раза.
За год вакансий в строительной сфере стало больше на 210%, а резюме — на 7%. Это значит, что количество кандидатов на одну вакансию уменьшилось в 2,7 раза. В связи с этим выросли зарплаты в отрасли, так как компании пытаются переманить сотрудников: за первые шесть месяцев текущего года они увеличились на 9,8%, за год — на 15,8%.
Активность соискателей работы в России во время пандемии коронавируса снизилась в том числе из-за отрицательной динамики внешней и внутренней миграции, считают эксперты.
По данным сервиса «Работа.ру» и Сбериндекса, в III квартале текущего года число вакансий выросло на 48% в годовом выражении, а число резюме — всего на 3%. Из-за такой диспропорции работодатели были вынуждены повысить зарплаты в июле — сентябре в среднем на 9,2%.
«Такой дефицит связан с несколькими причинами, в частности, нежеланием людей менять работу в нестабильной ситуации и оттоком мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала», — приводят «Известия» слова коммерческого директора «Работы.ру» Владимира Корицкого.
Как считает глава департамента аналитических бизнес-решений сервиса hh.ru Наталья Данина, свою роль сыграло и снижение внутренней миграции: так, в 2020 г. число мигрантов, переселившихся в пределах России, уменьшилось на 520 000 человек, или на 12,9%.
«Но ключевой фактор — эффект демографической ямы, который в полную силу заявил о себе на рынке труда как раз в конце 2020-го и усилился в 2021 г.», — добавила Данина. По ее словам, за последние 10 лет в России вдвое уменьшилось количество жителей в возрасте 20–24 лет — с 12 млн до 7 млн, при этом спад наблюдается и в возрастной категории 25-29 лет.
Высокий прирост числа новых вакансий в III квартале показали такие сферы, как торговля (226%), маркетинг (74%), IT (63%), услуги (49%), строительство (16%) и производство (13%), сообщил Корицкий. По данным hh.ru, острый дефицит кадров также испытывают банки, медицинские учреждения, фармацевтические компании, туризм, гостинично-ресторанный бизнес, продажи, автомобильный бизнес, страхование и консультирование.