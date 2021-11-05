Эксперты раскрыли, кого чаще всего ищут работодатели во время пандемии

За год вакансий в строительной сфере стало больше на 210%, а резюме — на 7%. Это значит, что количество кандидатов на одну вакансию уменьшилось в 2,7 раза. В связи с этим выросли зарплаты в отрасли, так как компании пытаются переманить сотрудников: за первые шесть месяцев текущего года они увеличились на 9,8%, за год — на 15,8%.