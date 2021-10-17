Стоимость услуг курьеров подорожала в 1,5–2,5 раза с начала года

В сентябре этого года число вакансий сотрудников складов и автоперевозчиков выросло в 3–3,5 раза по сравнению с августом, а курьеров, сборщиков заказов и позиций с минимумом опыта в логистике – почти в 7 раз, комментирует взрывной рост объявлений представитель крупнейшего российского онлайн-сервиса HeadHunter.