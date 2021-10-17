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Стоимость услуг курьеров подорожала в 1,5–2,5 раза с начала года

Курьеры стали зарабатывать до 100 000 рублей на фоне кадрового дефицита
Маргарита Соболь
Услуги курьеров подорожали в 1,5–2,5 раза с начала года / Максим Стулов / Ведомости

Онлайн-ритейлеры испытывают нехватку кадров – прежде всего сборщиков и автокурьеров, сообщили «Ведомостям» три сотрудника таких компаний и подтвердили три сотрудника рекрутинговых агентств. Причины нехватки персонала – сезонное повышение спроса на доставку, активный рост сегмента доставки еды и последствия оттока мигрантов. Кадровые возможности на рынке практически исчерпаны, отмечают в компаниях.

В сентябре этого года число вакансий сотрудников складов и автоперевозчиков выросло в 3–3,5 раза по сравнению с августом, а курьеров, сборщиков заказов и позиций с минимумом опыта в логистике – почти в 7 раз, комментирует взрывной рост объявлений представитель крупнейшего российского онлайн-сервиса HeadHunter.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных