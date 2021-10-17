Стоимость услуг курьеров подорожала в 1,5–2,5 раза с начала года

Стоимость услуг курьеров подорожала в 1,5–2,5 раза с начала годаКурьеры стали зарабатывать до 100 000 рублей на фоне кадрового дефицита
Онлайн-ритейлеры испытывают нехватку кадров – прежде всего сборщиков и автокурьеров, сообщили «Ведомостям» три сотрудника таких компаний и подтвердили три сотрудника рекрутинговых агентств. Причины нехватки персонала – сезонное повышение спроса на доставку, активный рост сегмента доставки еды и последствия оттока мигрантов. Кадровые возможности на рынке практически исчерпаны, отмечают в компаниях.
В сентябре этого года число вакансий сотрудников складов и автоперевозчиков выросло в 3–3,5 раза по сравнению с августом, а курьеров, сборщиков заказов и позиций с минимумом опыта в логистике – почти в 7 раз, комментирует взрывной рост объявлений представитель крупнейшего российского онлайн-сервиса HeadHunter.
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