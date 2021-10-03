Онлайн-агрегаторам готовят запрет на наем физлиц по договорам ГПХ

Как онлайн-платформы работают с физлицами

Трудовой договор

При найме работника по трудовому договору компания самостоятельно платит в бюджет НДФЛ, взносы в ФСС, ФОМС, ПФР и др. Кроме того, компания берет на себя ответственность по предоставлению социальных и трудовых гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом.



Договор с ИП

Договор заключают с физлицом в статусе ИП. При договоре с ИП компания не платит страховые взносы и НДФЛ. ИП самостоятельно отчисляет налоги, платит страховые взносы, а также сдает отчетность в ФНС.



Договор с самозанятым

При договоре с самозанятым исполнитель самостоятельно платит налог в размере 4% от дохода при работе с физлицами, при работе с юрлицами — 6%. При работе с самозанятыми компания не платит страховые взносы и НДФЛ.



Договор ГПХ

При заключении договора ГПХ с физическим лицом компания не платит взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Все остальные взносы и НДФЛ начисляются в том же размере, как при трудовом договоре.