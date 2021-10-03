Онлайн-агрегаторам готовят запрет на наем физлиц по договорам ГПХ

Онлайн-агрегаторам готовят запрет на наем физлиц по договорам ГПХТакая инициатива обсуждается с ФНС и участниками рынка
Центр стратегических разработок (ЦСР), председателем совета которого является министр экономического развития Максим Решетников, предложил запретить онлайн-платформам работать с физическими лицами по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) без получения ими статуса самозанятых или индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом говорится в презентации ЦСР, которая была представлена 30 сентября на первом заседании рабочей группы по регулированию платформенной занятости с участием представителей Федеральной налоговой службы (ФНС), сервисов «Яндекса», Mail.ru Group и других владельцев маркетплейсов и агрегаторов. Презентация есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердили два участника рабочей группы.
ЦСР предлагает ввести отдельное регулирование занятости на онлайн-платформах, которые являются посредниками между исполнителями работ и клиентами. Речь идет об агрегаторах такси и заказа услуг, сервисах доставки еды и товаров, маркетплейсах и образовательных проектах. По мнению ЦСР, для онлайн-платформ в России целесообразно оставить только три формы прямых трудовых отношений с физическими лицами: договоры с ИП, самозанятыми и трудовые договоры. По мнению организации, это снизит заинтересованность онлайн-платформ и физических лиц в серых выплатах, так как режим налога на профессиональный доход для самозанятых или спецрежимы для ИП, по мнению авторов, более привлекательны, чем НДФЛ и страховые взносы с доходов физического лица в общей системе налогообложения.
По данным ЦСР, сейчас порядка 9% исполнителей, сотрудничающих с онлайн-платформами, работают по договору ГПХ как физические лица, 55% зарегистрированы как самозанятые, 33% работают по официальному трудовому договору, оставшиеся 5% зарегистрированы как ИП, говорится в презентации.
Как онлайн-платформы работают с физлицами
Трудовой договор
При найме работника по трудовому договору компания самостоятельно платит в бюджет НДФЛ, взносы в ФСС, ФОМС, ПФР и др. Кроме того, компания берет на себя ответственность по предоставлению социальных и трудовых гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом.
Договор с ИП
Договор заключают с физлицом в статусе ИП. При договоре с ИП компания не платит страховые взносы и НДФЛ. ИП самостоятельно отчисляет налоги, платит страховые взносы, а также сдает отчетность в ФНС.
Договор с самозанятым
При договоре с самозанятым исполнитель самостоятельно платит налог в размере 4% от дохода при работе с физлицами, при работе с юрлицами — 6%. При работе с самозанятыми компания не платит страховые взносы и НДФЛ.
Договор ГПХ
При заключении договора ГПХ с физическим лицом компания не платит взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Все остальные взносы и НДФЛ начисляются в том же размере, как при трудовом договоре.
Помимо этого ЦСР предлагает законодательно установить обязательную систему информационного обмена между платформами и ФНС. В частности, предполагается, что компании-посредники (курьерские службы, таксопарки и проч.) должны передавать данные о режиме налогообложения каждого платформенного занятого в адрес онлайн-платформ, а те в свою очередь должны передавать данные в ФНС. ЦСР предлагает законодательно установить обязанность платформы отказываться от сотрудничества с платформенным занятым/посредником «при обнаружении свидетельств отсутствия официально оформленных отношений посредника с платформенным занятым или иных свидетельств потенциальной неуплаты налогов». Это, по мнению авторов, повысит прозрачность рынка услуг и повысит собираемость налогов с доходов платформенных занятых.
В пресс-службе ФНС на запрос «Ведомостей» не ответили, в Минэкономразвития от комментариев отказались. В пресс-службе Минтруда, который участвует в обсуждении регулирования платформенной занятости, сообщили «Ведомостям», что на данный момент важно обеспечить «поддержку гражданам в сложные периоды». «С другой стороны, с учетом общего тренда на развитие платформенной занятости Минтруд считает принципиально важным создание таких условий, которые бы не препятствовали развитию такой формы правоотношений», – отметили в министерстве. Вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова подтвердила «Ведомостям», что центром был вынесен на обсуждение ряд идей по обелению платформенной занятости, в том числе предложение о возможности со стороны платформ привлекать напрямую только самозанятых, ИП, а также физлиц с трудовыми договорами. Эти предложения не коснутся таксопарков и относятся к регулированию непосредственно онлайн-платформ, подчеркнула Папченкова.
Представитель «Ситимобила» заявил «Ведомостям», что «запрет на одну из форм сотрудничества платформы и исполнителя может негативно сказаться как на развитии самой компании, так и на отрасли в целом». При этом он отметил, что запрет не коснется компании: она не работает с физическими лицами по ГПХ, так как лицензию на перевозку пассажиров может получить либо ИП, либо юридическое лицо.
Запрет на работу с посредниками, уклоняющимися от уплаты налогов, имеет смысл сопроводить поправками о праве самозанятых получать лицензию для работы в такси, рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, который участвовал в обсуждении инициативы ЦСР. Данная мера позволит агрегаторам отказаться от услуг посредников, считает он.
Как следует из презентации ЦСР, для 49% водителей такси платформенная занятость является единственным источником дохода. 40% водителей она обеспечивает более 50% дохода и лишь для 11% водителей это менее 50% дохода. По мере развития рынка и усиления конкуренции между отечественными и международными платформами ситуация будет меняться в сторону ужесточения разных норм, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики, замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. При этом запреты «без очевидных плюсов для бизнеса» могут породить «другую форму неформальных отношений», говорит Синявская.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» и MRG на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель Wildberries сообщил, что в компании «открыты к диалогу с ведомствами и экспертами, готовы вносить свои предложения для повышения эффективности формата трудовой занятости». В пресс-службе Ozon отметили, что маркетплейс работает по платформенной модели, сотрудничает с ООО, ИП и с недавнего времени с самозанятыми. Это относится как к продавцам маркетплейса, так и к курьерской службе.
Ранее замминистра экономического развития Владислав Федулов в интервью «Ведомостям» говорил, что министерство видит «явные дисбалансы» в регулировании трудовых отношений на онлайн-платформах. «Как на любом новом, быстро растущем рынке, конечно, мы видим риски и видим области, в которых надо дополнительно защитить интересы пользователей. Первое – это трудовые отношения внутри крупных экосистем. Самый простой пример – условия договоров между агрегатором и таксистами. Фактически водитель не оформляется в штат, на нем лежит вся ответственность, при этом он платит комиссию за вход на платформу, не говоря о налогах. Правильная ли это модель – вопрос. Мы считаем, что в ряде случаев есть явные дисбалансы», – отметил Федулов.