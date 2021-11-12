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Бизнес

Delivery Club впервые раскрыл число курьеров за время пандемии

Ведомости

За время пандемии в России  — с марта 2020 г. по ноябрь 2021 г. — свыше 150 000 человек использовали Delivery Club в качестве подработки, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса. 

Цифра подразумевает не единовременное количество курьеров, доставляющих еду, а общее количество тех, кто подключился к платформе за полтора года, отметили в компании.  Это первый раз, когда компания раскрывает число курьеров, сотрудничающих с платформой. 

«Этой возможностью пользуются самые разные люди: студенты, те, кто не удовлетворен своим доходом на основном месте работы, те, кто находится в его поиске. В коронавирус к их числу добавились те, кто искал временную подработку на период закрытия своих организаций. Для одних доставка становилась решением на несколько недель, для других — на несколько месяцев», — подчеркнул представитель. 

Ранее в пресс-службе сервиса сообщали «Ведомостям», что в среднем по стране активный курьер Delivery Club с высоким рейтингом по итогам октября заработал свыше 63 000 руб. По всей стране в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября без учета чаевых доход курьеров вырос на 15% по сравнению с первой неделей октября. 

Delivery Club — один из крупнейших сервисов доставки еды. По итогам трех кварталов 2021 г. выручка превысила результат 2020 г. и составила 10,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных