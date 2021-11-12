Delivery Club впервые раскрыл число курьеров за время пандемии
За время пандемии в России — с марта 2020 г. по ноябрь 2021 г. — свыше 150 000 человек использовали Delivery Club в качестве подработки, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса.
Цифра подразумевает не единовременное количество курьеров, доставляющих еду, а общее количество тех, кто подключился к платформе за полтора года, отметили в компании. Это первый раз, когда компания раскрывает число курьеров, сотрудничающих с платформой.
«Этой возможностью пользуются самые разные люди: студенты, те, кто не удовлетворен своим доходом на основном месте работы, те, кто находится в его поиске. В коронавирус к их числу добавились те, кто искал временную подработку на период закрытия своих организаций. Для одних доставка становилась решением на несколько недель, для других — на несколько месяцев», — подчеркнул представитель.
Ранее в пресс-службе сервиса сообщали «Ведомостям», что в среднем по стране активный курьер Delivery Club с высоким рейтингом по итогам октября заработал свыше 63 000 руб. По всей стране в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября без учета чаевых доход курьеров вырос на 15% по сравнению с первой неделей октября.
Delivery Club — один из крупнейших сервисов доставки еды. По итогам трех кварталов 2021 г. выручка превысила результат 2020 г. и составила 10,8 млрд руб.