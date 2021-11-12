Delivery Club впервые раскрыл число курьеров за время пандемии

«Этой возможностью пользуются самые разные люди: студенты, те, кто не удовлетворен своим доходом на основном месте работы, те, кто находится в его поиске. В коронавирус к их числу добавились те, кто искал временную подработку на период закрытия своих организаций. Для одних доставка становилась решением на несколько недель, для других — на несколько месяцев», — подчеркнул представитель.