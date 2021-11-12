Суд приговорил к семи годам колонии бизнесмена из «лондонского списка» Зотова

Следствие считает, что под видом передачи в лизинг ООО «Инвестактив» с правом последующего выкупа обвиняемый и его экс-заместитель Сергеева похитили у своей компании незадолго до ее продажи 1000 грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. В отношении Зотова расследуется еще одно уголовное дело — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний.