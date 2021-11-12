Суд приговорил к семи годам колонии бизнесмена из «лондонского списка» Зотова
Никулинский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Зотова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Роман Костенко.
Экс-заместитель Зотова Елена Сергеева получила пять лет условно с испытательным сроком на пять лет. Защита намерена обжаловать приговор, подчеркнул Костенко.
Следствие считает, что под видом передачи в лизинг ООО «Инвестактив» с правом последующего выкупа обвиняемый и его экс-заместитель Сергеева похитили у своей компании незадолго до ее продажи 1000 грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. В отношении Зотова расследуется еще одно уголовное дело — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний.
Зотова задержали 9 июня в Москве. Бизнесмен входил в так называемый «лондонский список» Титова, он покинул Россию в 2019 г. незадолго до уголовного дела. После формирования «лондонского списка» Зотов вернулся в Россию в июне прошлого года, однако сразу по прилету был задержан правоохранительными органами.
В «лондонский список» входят предприниматели, проживающие за границей. В России в их отношении возбуждены уголовные дела. Однако при гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу бизнесмены готовы вернуться на родину.
12 июля Титов представил Владимиру Путину доклад, где говорится о прекращении работы по возвращению бизнесменов из так называемого «лондонского списка» из-за позиции Генеральной прокуратуры.
За время работы Титова с «лондонским списком» в Россию вернулись 12 предпринимателей. Из доклада следует, что с 2018 г. по настоящее время к нему поступило 136 обращений от бизнесменов. В работе сейчас находятся 10 из них.