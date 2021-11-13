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Бизнес

Участник космического полета компании Безоса погиб в авиакатастрофе

Ведомости

Основатель компании по клиническим исследованиям Medidata Solutions Глен де Врис, который в октябре летал в космос с актером Уильямом Шатнером, погиб в авиакатастрофе в Нью-Джерси, сообщает Reurets.

Самолет Cessna 172 разбился в четверг в штате Нью-Джерси. На борту находились 49-летний де Врис и еще один человек, оба они погибли, сообщили в полиции штата. О причинах крушения не сообщается.

Врис стал одним из участников суборбитальной прогулки на борту космического корабля New Shepard, созданного предприятием Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса. Полет он совершил вместе с тремя другими гражданскими членами экипажа.

«Такая трагическая потеря. Теплый и полный жизни Глен заставил нас смеяться и осветить комнату. Он был провидцем и новатором — настоящим лидером», — написал в Twitter основатель Blue Origin и исполнительный председатель Amazon Джефф Безос.

20 июля этого года в космос на многоразовом космическом корабле New Shepard отправился сам Безос. Капсула с ним и другими членами экипажа произвела успешную посадку. В целом полет длился более 10 минут. Корабль достиг высоты более 106 км — нижней границы космоса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных