Участник космического полета компании Безоса погиб в авиакатастрофе
Основатель компании по клиническим исследованиям Medidata Solutions Глен де Врис, который в октябре летал в космос с актером Уильямом Шатнером, погиб в авиакатастрофе в Нью-Джерси, сообщает Reurets.
Самолет Cessna 172 разбился в четверг в штате Нью-Джерси. На борту находились 49-летний де Врис и еще один человек, оба они погибли, сообщили в полиции штата. О причинах крушения не сообщается.
Врис стал одним из участников суборбитальной прогулки на борту космического корабля New Shepard, созданного предприятием Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса. Полет он совершил вместе с тремя другими гражданскими членами экипажа.
«Такая трагическая потеря. Теплый и полный жизни Глен заставил нас смеяться и осветить комнату. Он был провидцем и новатором — настоящим лидером», — написал в Twitter основатель Blue Origin и исполнительный председатель Amazon Джефф Безос.
20 июля этого года в космос на многоразовом космическом корабле New Shepard отправился сам Безос. Капсула с ним и другими членами экипажа произвела успешную посадку. В целом полет длился более 10 минут. Корабль достиг высоты более 106 км — нижней границы космоса.