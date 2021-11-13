РБК узнал о создании в России фонда инвестиций в стартапы

Гендиректор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова подали заявку на регистрацию инвестиционного товарищества «Фонд технологических инвестиций», управлять им будет компания «Управление инвестициями «ФТИ». Об этом РБК сообщили управляющий одним из российских венчурных фондов и юрист, работающий в сфере венчурных инвестиций.