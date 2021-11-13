РБК узнал о создании в России фонда инвестиций в стартапы
Гендиректор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова подали заявку на регистрацию инвестиционного товарищества «Фонд технологических инвестиций», управлять им будет компания «Управление инвестициями «ФТИ». Об этом РБК сообщили управляющий одним из российских венчурных фондов и юрист, работающий в сфере венчурных инвестиций.
В пресс-службе «Иннопрактики» уточнили, что товарищество создается «для посевных инвестиций в стартапы в расчете около 3 млн руб. на один проект».
Раунды посевных инвестиций, как правило, предусматривают выделение небольших средств компаниям на ранних этапах, отмечает РБК. Инвестиционные товарищества создаются управляющими партнерами, которые управляют портфелем активов и капиталом, а также могут привлекать сторонних инвесторов.
По такому принципу работают фонд Национальной технологической инициативы, группа венчурных фондов «Сколково», несколько pre-IPO фондов инвестгруппы Da Vinci, Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций и другие.
Катерина Тихонова является гендиректором фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ). В 2020 г. Тихонова стала главой Института искусственного интеллекта МГУ.