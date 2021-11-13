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РБК узнал о создании в России фонда инвестиций в стартапы

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Гендиректор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова и ее первый заместитель Наталья Попова подали заявку на регистрацию инвестиционного товарищества «Фонд технологических инвестиций», управлять им будет компания «Управление инвестициями «ФТИ». Об этом РБК сообщили управляющий одним из российских венчурных фондов и юрист, работающий в сфере венчурных инвестиций.

В пресс-службе «Иннопрактики» уточнили, что товарищество создается «для посевных инвестиций в стартапы в расчете около 3 млн руб. на один проект».

Раунды посевных инвестиций, как правило, предусматривают выделение небольших средств компаниям на ранних этапах, отмечает РБК. Инвестиционные товарищества создаются управляющими партнерами, которые управляют портфелем активов и капиталом, а также могут привлекать сторонних инвесторов. 

По такому принципу работают фонд Национальной технологической инициативы, группа венчурных фондов «Сколково», несколько pre-IPO фондов инвестгруппы Da Vinci, Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций и другие.

Катерина Тихонова является гендиректором фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ). В 2020 г. Тихонова стала главой Института искусственного интеллекта МГУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных