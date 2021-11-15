Торговые центры попросили о господдержке из-за коронавирусных ограничений
Союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении господдержки на фоне падения доходов из-за пандемии и введения QR-кодов, сообщил Forbes со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил президент союза и член совета предпринимателей Москвы Булат Шакиров.
В документе владельцы ТЦ заявили, что в нескольких регионах России в торговые центры можно войти только по сертификатам или QR-кодам о вакцинации, справкам о перенесенном заболевании или ПЦР-тестам. Дети и подростки в принципе не могут прийти в ТЦ без родителей. Из-за этого посещаемость торговых центров и выручка арендаторов после введения ограничений упала на 60-80%. Без господдержки в таких условиях невозможно вести бизнес, отмечается в письме. Ранее владельцы ТЦ не получали такую поддержку, потому что торговые центры не включили в список пострадавших отраслей.
Авторы письма попросили включить их в такой список и рассмотреть введение нескольких мер поддержки ТЦ: на время ограничений отменить налог на имущество, вернуть уплаченные налоги за время простоя в 2020 и 2021 гг., заморозить выплаты процентов по кредитам ТЦ, взятых в банках с госучастием, на время ограничений.
Шакиров отметил, что такие меры поддержки помогут ТЦ преодолеть кризис и сохранить 4 млн рабочих мест. Издание направило запрос в администрацию президента.