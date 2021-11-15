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Торговые центры попросили о господдержке из-за коронавирусных ограничений

Ведомости

Союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении господдержки на фоне падения доходов из-за пандемии и введения QR-кодов, сообщил Forbes со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил президент союза и член совета предпринимателей Москвы Булат Шакиров.

В документе владельцы ТЦ заявили, что в нескольких регионах России в торговые центры можно войти только по сертификатам или QR-кодам о вакцинации, справкам о перенесенном заболевании или ПЦР-тестам. Дети и подростки в принципе не могут прийти в ТЦ без родителей. Из-за этого посещаемость торговых центров и выручка арендаторов после введения ограничений упала на 60-80%. Без господдержки в таких условиях невозможно вести бизнес, отмечается в письме. Ранее владельцы ТЦ не получали такую поддержку, потому что торговые центры не включили в список пострадавших отраслей.

Авторы письма попросили включить их в такой список и рассмотреть введение нескольких мер поддержки ТЦ: на время ограничений отменить налог на имущество, вернуть уплаченные налоги за время простоя в 2020 и 2021 гг., заморозить выплаты процентов по кредитам ТЦ, взятых в банках с госучастием, на время ограничений.

Шакиров отметил, что такие меры поддержки помогут ТЦ преодолеть кризис и сохранить 4 млн рабочих мест. Издание направило запрос в администрацию президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных