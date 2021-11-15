Торговые центры попросили о господдержке из-за коронавирусных ограничений

В документе владельцы ТЦ заявили, что в нескольких регионах России в торговые центры можно войти только по сертификатам или QR-кодам о вакцинации, справкам о перенесенном заболевании или ПЦР-тестам. Дети и подростки в принципе не могут прийти в ТЦ без родителей. Из-за этого посещаемость торговых центров и выручка арендаторов после введения ограничений упала на 60-80%. Без господдержки в таких условиях невозможно вести бизнес, отмечается в письме. Ранее владельцы ТЦ не получали такую поддержку, потому что торговые центры не включили в список пострадавших отраслей.