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ФСИН поставит в регионы более 17 000 контейнеров для раздельного сбора мусора

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поставит по госсубсидиям 17 156 контейнеров для раздельного сбора мусора в 14 регионов России, сообщил РБК со ссылкой на представителя «Российского экологического оператора» (РЭО, является куратором мусорной реформы). Издание направило запрос в пресс-службу ФСИН.

В конце 2019 г. замдиректора ФСИН Рустам Степаненко заявил, что ведомство хочет «завоевать» рынок производства мусорных контейнеров в России. Тогда в учреждениях ФСИН производилось 8000 мусорных контейнеров в год, но мощности для их производства были в 66 территориальных органах службы, что могло обеспечить выпуск более 40 000 контейнеров в месяц (40% годовой потребности регионов в них). 

Представитель РЭО заявил, что ФСИН зарекомендовала себя как «надежный партнер и поставщик», у нее достаточно производственных мощностей. С 2019 года ФСИН поставила контейнеры для мусора в Брянск, Петрозаводск, Томск, Калининград, Башкирию, Астраханскую область, на Сахалин и т.д. Гендиректор брянского оператора «Чистая планета» Владимир Чашников рассказал изданию, что компания два года закупает контейнеры у ФСИН, потому что их цена и качество соответствуют средним по рынку. Один контейнер для раздельного сбора мусора стоит 19 000 руб. и служит не менее трех лет. Власти региона закупают у ФСИН 2260 контейнеров на сумму 43 млн руб. и передают «Чистой планете». 

Представитель куратора мусорной реформы уточнил, что, кроме ФСИН, контейнеры поставляют компании «Ай-Пласт», «Северснаб», «Мегадрайв», «Щербин», «Тара.ру», Волгоградский композитный завод и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных