ФСИН поставит в регионы более 17 000 контейнеров для раздельного сбора мусора

Представитель РЭО заявил, что ФСИН зарекомендовала себя как «надежный партнер и поставщик», у нее достаточно производственных мощностей. С 2019 года ФСИН поставила контейнеры для мусора в Брянск, Петрозаводск, Томск, Калининград, Башкирию, Астраханскую область, на Сахалин и т.д. Гендиректор брянского оператора «Чистая планета» Владимир Чашников рассказал изданию, что компания два года закупает контейнеры у ФСИН, потому что их цена и качество соответствуют средним по рынку. Один контейнер для раздельного сбора мусора стоит 19 000 руб. и служит не менее трех лет. Власти региона закупают у ФСИН 2260 контейнеров на сумму 43 млн руб. и передают «Чистой планете».