ФСИН поставит в регионы более 17 000 контейнеров для раздельного сбора мусора
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поставит по госсубсидиям 17 156 контейнеров для раздельного сбора мусора в 14 регионов России, сообщил РБК со ссылкой на представителя «Российского экологического оператора» (РЭО, является куратором мусорной реформы). Издание направило запрос в пресс-службу ФСИН.
В конце 2019 г. замдиректора ФСИН Рустам Степаненко заявил, что ведомство хочет «завоевать» рынок производства мусорных контейнеров в России. Тогда в учреждениях ФСИН производилось 8000 мусорных контейнеров в год, но мощности для их производства были в 66 территориальных органах службы, что могло обеспечить выпуск более 40 000 контейнеров в месяц (40% годовой потребности регионов в них).
Представитель РЭО заявил, что ФСИН зарекомендовала себя как «надежный партнер и поставщик», у нее достаточно производственных мощностей. С 2019 года ФСИН поставила контейнеры для мусора в Брянск, Петрозаводск, Томск, Калининград, Башкирию, Астраханскую область, на Сахалин и т.д. Гендиректор брянского оператора «Чистая планета» Владимир Чашников рассказал изданию, что компания два года закупает контейнеры у ФСИН, потому что их цена и качество соответствуют средним по рынку. Один контейнер для раздельного сбора мусора стоит 19 000 руб. и служит не менее трех лет. Власти региона закупают у ФСИН 2260 контейнеров на сумму 43 млн руб. и передают «Чистой планете».
Представитель куратора мусорной реформы уточнил, что, кроме ФСИН, контейнеры поставляют компании «Ай-Пласт», «Северснаб», «Мегадрайв», «Щербин», «Тара.ру», Волгоградский композитный завод и др.