ВТБ запустил сервис подписки на автомобили
«Это в большой степени эксперимент для российского рынка лизинга. С другой стороны, продукт дает нам реальную возможность выйти в наиболее массовый сегмент работы с физическими лицами», — заявил гендиректор «ВТБ лизинга» Дмитрий Ивантер.
Машины можно арендовать на срок от полугода и более. Перед началом аренды необходимо внести минимальный платеж – 20 000 руб., который вернется в конце ее срока. Пробег автомобиля по контракту составляет до 20 000 км в год, ездить можно по всей территории России, рассказали в пресс-службе. Оформить подписку можно достигшим 21 года, стаж вождения при этом неважен.
Плата за месяц зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. В стоимость подписки входит регистрация машины в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходников и сезонных комплектов шин и их хранение.
Чистая прибыль «ВТБ лизинга» за январь — сентябрь 2021 г. выросла на 9,9% до 11 млрд руб. Выручка компании за этот период увеличилась на 2,5% до 44,5 млрд руб. Консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды вырос на 8,2% и составил 491,8 млрд руб., говорится на сайте компании.