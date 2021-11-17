ВТБ запустил сервис подписки на автомобили

Машины можно арендовать на срок от полугода и более. Перед началом аренды необходимо внести минимальный платеж – 20 000 руб., который вернется в конце ее срока. Пробег автомобиля по контракту составляет до 20 000 км в год, ездить можно по всей территории России, рассказали в пресс-службе. Оформить подписку можно достигшим 21 года, стаж вождения при этом неважен.