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ВТБ запустил сервис подписки на автомобили

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Банк ВТБ и его дочерняя компания «ВТБ лизинг» запустили сервис подписки на автомобили, сообщила пресс-служба компании. Услуга доступна в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.

«Это в большой степени эксперимент для российского рынка лизинга. С другой стороны, продукт дает нам реальную возможность выйти в наиболее массовый сегмент работы с физическими лицами», — заявил гендиректор «ВТБ лизинга» Дмитрий Ивантер.

Машины можно арендовать на срок от полугода и более. Перед началом аренды необходимо внести минимальный платеж – 20 000 руб., который вернется в конце ее срока. Пробег автомобиля по контракту составляет до 20 000 км в год, ездить можно по всей территории России, рассказали в пресс-службе. Оформить подписку можно достигшим 21 года, стаж вождения при этом неважен. 

Плата за месяц зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. В стоимость подписки входит регистрация машины в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходников и сезонных комплектов шин и их хранение.

Чистая прибыль «ВТБ лизинга» за январь — сентябрь 2021 г. выросла на 9,9% до 11 млрд руб. Выручка компании за этот период увеличилась на 2,5% до 44,5 млрд руб. Консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды вырос на 8,2% и составил 491,8 млрд руб., говорится на сайте компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных