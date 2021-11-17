Газета
Бизнес

«Роснефть» выкупит долю Shell в немецком НПЗ

Ведомости

«Роснефть» уведомила Shell о решении приобрести у неё 37,5% в НПЗ PCK в г. Шведт в Германии в рамках реализации преимущественного права выкупа, говорится в сообщении российской нефтяной компании.

В результате сделки доля «Роснефти» в PCK увеличится с 54,17% до 91,67%. Ожидается, что она будет закрыта после одобрения регулирующими органами.

НПЗ PCK Raffinerie расположен в г. Шведт, земля Бранденбург. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу «Дружба». Мощность завода составляет 11,6 млн тонн в год. Текущие акционеры: «Роснефть» — 54,17%, Shell — 37,5%, Eni — 8,33%.

Увеличение доли в НПЗ PCK свидетельствует о стратегическом значении немецкого рынка для «Роснефти», прокомментировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении.

«РСК является одним из наиболее сложных в технологическом отношении НПЗ в Германии с индексом Нельсона 9,8. «Роснефть» планирует укреплять технологическое лидерство завода, в том числе за счет реализации низкоуглеродных проектов с учетом действующей экологической повестки ЕС. Компания реализует проекты, направленные на производство более чистых видов топлива, например, «зеленого» водорода и экологичного авиационного топлива. Работа в этом направлении будет продолжена», — сказал Сечин.

«Роснефть» является третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки в Германии и владеет долями в PCK Raffinerie, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil. Операционная деятельность в стране ведется дочерней компанией Rosneft Deutschland.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных