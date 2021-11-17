«Роснефть» выкупит долю Shell в немецком НПЗ

«РСК является одним из наиболее сложных в технологическом отношении НПЗ в Германии с индексом Нельсона 9,8. «Роснефть» планирует укреплять технологическое лидерство завода, в том числе за счет реализации низкоуглеродных проектов с учетом действующей экологической повестки ЕС. Компания реализует проекты, направленные на производство более чистых видов топлива, например, «зеленого» водорода и экологичного авиационного топлива. Работа в этом направлении будет продолжена», — сказал Сечин.