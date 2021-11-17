«Роснефть» выкупит долю Shell в немецком НПЗ
«Роснефть» уведомила Shell о решении приобрести у неё 37,5% в НПЗ PCK в г. Шведт в Германии в рамках реализации преимущественного права выкупа, говорится в сообщении российской нефтяной компании.
В результате сделки доля «Роснефти» в PCK увеличится с 54,17% до 91,67%. Ожидается, что она будет закрыта после одобрения регулирующими органами.
НПЗ PCK Raffinerie расположен в г. Шведт, земля Бранденбург. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу «Дружба». Мощность завода составляет 11,6 млн тонн в год. Текущие акционеры: «Роснефть» — 54,17%, Shell — 37,5%, Eni — 8,33%.
Увеличение доли в НПЗ PCK свидетельствует о стратегическом значении немецкого рынка для «Роснефти», прокомментировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении.
«РСК является одним из наиболее сложных в технологическом отношении НПЗ в Германии с индексом Нельсона 9,8. «Роснефть» планирует укреплять технологическое лидерство завода, в том числе за счет реализации низкоуглеродных проектов с учетом действующей экологической повестки ЕС. Компания реализует проекты, направленные на производство более чистых видов топлива, например, «зеленого» водорода и экологичного авиационного топлива. Работа в этом направлении будет продолжена», — сказал Сечин.
«Роснефть» является третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки в Германии и владеет долями в PCK Raffinerie, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil. Операционная деятельность в стране ведется дочерней компанией Rosneft Deutschland.