В России появится база геномов граждан страны

Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин заявил о необходимости в законодательных механизмах, регламентирующих получение и использование генетических данных человека. Глава государства отметил, что речь идет не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм. Помимо этого, Путин призвал детально определить порядок работы создаваемой в РФ национальной базы генетической информации и продлить действие программы развития генетических технологий до 2030 г. Также президент планирует подписать указ о специальных правилах обращения с особо ценными генетическими ресурсами.