В России появится база геномов граждан страны
В России создадут базу геномов 100 000 граждан страны, первыми добровольными участниками исследований станут сотрудники компании «Роснефть», заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий с участием президента РФ Владимира Путина.
«На первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 000 полногеномных последовательностей россиян, расположенной на серверах, находящихся в России. Для этого будет проведено масштабное добровольное популяционное исследование. Мы начнем с собственных сотрудников, что позволит определить референсные геномы для разных народов России», — сказал Сечин в эфире телеканала «Россия 24».
Помимо этого, по словам главы «Роснефти», будет проведен анализ не менее 30 000 образцов пациентов с конкретными заболеваниями, что позволит определить генетические маркеры, оказывающие влияние на здоровье новорожденных, детей, взрослых и пожилых людей.
Инвестиции в создание центра геномного секвенирования на первом этапе оцениваются в 22,5 млрд руб., рассказал Сечин. «На первом этапе программа предусматривает инвестиции в объеме более 22,5 млрд руб.», — сказал он.
В ходе совещания Сечин напомнил, что в июне 2020 г. российский президент поручил внести в законодательство о налогах и сборах изменения, которые предусматривают возможность получения налоговой поддержки компаниями, инвестирующими в генетические исследования. «Мы полагаем, что справедливый размен такой поддержки мог бы составить не менее 50% средств, инвестируемых в мероприятия программы», — подчеркнул он.
Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин заявил о необходимости в законодательных механизмах, регламентирующих получение и использование генетических данных человека. Глава государства отметил, что речь идет не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм. Помимо этого, Путин призвал детально определить порядок работы создаваемой в РФ национальной базы генетической информации и продлить действие программы развития генетических технологий до 2030 г. Также президент планирует подписать указ о специальных правилах обращения с особо ценными генетическими ресурсами.