Газета
Бизнес

В России появится база геномов граждан страны

Ведомости

В России создадут базу геномов 100 000 граждан страны, первыми добровольными участниками исследований станут сотрудники компании «Роснефть», заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий с участием президента РФ Владимира Путина.

«На первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 000 полногеномных последовательностей россиян, расположенной на серверах, находящихся в России. Для этого будет проведено масштабное добровольное популяционное исследование. Мы начнем с собственных сотрудников, что позволит определить референсные геномы для разных народов России», — сказал Сечин в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого, по словам главы «Роснефти», будет проведен анализ не менее 30 000 образцов пациентов с конкретными заболеваниями, что позволит определить генетические маркеры, оказывающие влияние на здоровье новорожденных, детей, взрослых и пожилых людей.

Инвестиции в создание центра геномного секвенирования на первом этапе оцениваются в 22,5 млрд руб., рассказал Сечин. «На первом этапе программа предусматривает инвестиции в объеме более 22,5 млрд руб.», — сказал он.

В ходе совещания Сечин напомнил, что в июне 2020 г. российский президент поручил внести в законодательство о налогах и сборах изменения, которые предусматривают возможность получения налоговой поддержки компаниями, инвестирующими в генетические исследования. «Мы полагаем, что справедливый размен такой поддержки мог бы составить не менее 50% средств, инвестируемых в мероприятия программы», — подчеркнул он.

Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин заявил о необходимости в законодательных механизмах, регламентирующих получение и использование генетических данных человека. Глава государства отметил, что речь идет не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм. Помимо этого, Путин призвал детально определить порядок работы создаваемой в РФ национальной базы генетической информации и продлить действие программы развития генетических технологий до 2030 г. Также президент планирует подписать указ о специальных правилах обращения с особо ценными генетическими ресурсами.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных