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Суд назначил Oriflame штраф 30 000 рублей за утечку данных более 1 млн клиентов

Ведомости

Мировой судья Хамовнического района Москвы признал Oriflame Cosmetics виновной в нарушении закона о персональных данных и назначил компании штраф в 30 000 руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Локтеву. В суде пояснили, что компания предоставила «неопределенному кругу лиц» доступ к персональным данным своих клиентов. 

В августе «Коммерсантъ» сообщил, что на хакерском форуме были выставлены на продажу сканы паспортов 1,3 млн клиентов Oriflame. На сайте компании говорилось, что 31 июля и 1 августа на компанию совершили серию кибератак, в результате которых хакеры получили доступ к ее информационным системам. В результате кибератак пострадали клиенты из России, стран СНГ и Азии. В Oriflame заверили, что атака не коснулась номеров банковских счетов, телефонов, паролей и коммерческих операций пользователей.

Роскомнадзор потребовал от компании отчета об утечке персональных данных клиентов из России. По данным ведомства, база данных пользователей была обнаружена на трех сайтах: два из них были заблокированы, а третий удалил ссылку на базу. 

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал об утечке 1,3 млн сканов паспортов клиентов Oriflame

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных