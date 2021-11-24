Минцифры предложило ввести для иностранных интернет-компаний плату за трафик

В Минэкономразвития сообщили изданию, что поддерживают инициативы, которые стимулируют развитие отрасли. В Минфине переадресовали вопросы в Минцифры, а там отказались от комментариев. В «Ростелекоме» изданию рассказали, что за последние пять лет интернет-трафик в России вырос в шесть раз, а пандемия вызвала его очередной скачок. Для развития сетей важны системные меры господдержки, добавили в компании. В МТС, «Вымпелкоме» «Мегафоне» и Tele2 отказались от комментариев.