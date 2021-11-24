Минцифры предложило ввести для иностранных интернет-компаний плату за трафик
Минцифры предложило ввести плату для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров в пользу российских провайдеров интернета за трафик, который направляется российским абонентам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на перечень мер, которые войдут в «дорожную карту» по развитию телекоммуникационной отрасли в России. По мнению министерства, операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и у них нет денег на модернизацию сетей.
Также Минцифры предложило:
снизить плату за спектр при строительстве инфраструктуры связи в регионах с низкой окупаемостью инвестиций и вдоль трасс;
ввести налоговый вычет;
оптимизировать требования по хранению трафика в рамках «закона Яровой»;
разработать методологию оценки потерь при реализации проекта «Доступный интернет»;
снизить порог для телеком-операторов на применение закона о защите о поощрении капиталовложений с 5 млрд до 500 млн руб.;
ввести льготные кредиты и лизинг на покупку радиоэлектронной продукции операторами;
доработать частотное регулирование и др.
В Минэкономразвития сообщили изданию, что поддерживают инициативы, которые стимулируют развитие отрасли. В Минфине переадресовали вопросы в Минцифры, а там отказались от комментариев. В «Ростелекоме» изданию рассказали, что за последние пять лет интернет-трафик в России вырос в шесть раз, а пандемия вызвала его очередной скачок. Для развития сетей важны системные меры господдержки, добавили в компании. В МТС, «Вымпелкоме» «Мегафоне» и Tele2 отказались от комментариев.