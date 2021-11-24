Газета
Бизнес

Минцифры предложило ввести для иностранных интернет-компаний плату за трафик

Ведомости

Минцифры предложило ввести плату для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров в пользу российских провайдеров интернета за трафик, который направляется российским абонентам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на перечень мер, которые войдут в «дорожную карту» по развитию телекоммуникационной отрасли в России. По мнению министерства, операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и у них нет денег на модернизацию сетей.

Также Минцифры предложило:

  • снизить плату за спектр при строительстве инфраструктуры связи в регионах с низкой окупаемостью инвестиций и вдоль трасс;

  • ввести налоговый вычет;

  • оптимизировать требования по хранению трафика в рамках «закона Яровой»;

  • разработать методологию оценки потерь при реализации проекта «Доступный интернет»;

  • снизить порог для телеком-операторов на применение закона о защите о поощрении капиталовложений с 5 млрд до 500 млн руб.;

  • ввести льготные кредиты и лизинг на покупку радиоэлектронной продукции операторами;

  • доработать частотное регулирование и др.

В Минэкономразвития сообщили изданию, что поддерживают инициативы, которые стимулируют развитие отрасли. В Минфине переадресовали вопросы в Минцифры, а там отказались от комментариев. В «Ростелекоме» изданию рассказали, что за последние пять лет интернет-трафик в России вырос в шесть раз, а пандемия вызвала его очередной скачок. Для развития сетей важны системные меры господдержки, добавили в компании. В МТС, «Вымпелкоме» «Мегафоне» и Tele2 отказались от комментариев.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных